¿Selección final? ¿Volveremos a ver a estos cinco jugadores, con 367 partidos internacionales, con la selección holandesa?

La selección de Países Bajos quedó eliminada en octavos de final del Mundial 2026 tras perder contra Marruecos. Sin embargo, quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos. Se espera que Ronald Koeman renuncie y que la plantilla se renueve con un nuevo técnico. Voetbalzone analiza qué jugadores podrían haber disputado su último partido con la selección.

Si Koeman deja el cargo, Nigel de Jong, director de Fútbol de Élite de la KNVB, deberá buscar un sucesor. Tras la eliminación, un nombre destaca: Arne Slot. El técnico de 47 años fue despedido por el Liverpool en mayo y ahora está sin equipo.

«Yo llamaría inmediatamente a Arne Slot», escribe Hans Kraay junior en su columna para Voetbal International, y el analista Martijn Krabbendam coincide. Koeman se aferró a varios veteranos, algunos de los cuales probablemente se retiren, mientras que otros saldrán de la selección tras años de convocatorias.



