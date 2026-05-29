Seis razones por las que el Brighton puede sorprender al Manchester City y ganar la final de la FA Cup femenina

El Brighton ha logrado resultados espectaculares al final de la temporada. La victoria sobre el Arsenal en cuartos de la FA Cup fue espectacular, y el 1-1 liguero un mes después, con muchos cambios en el once, mostró la solidez del equipo. Pero el resultado más relevante de cara a la final del domingo fue el 3-2 ante el Manchester City a finales de abril.

Una victoria local habría permitido al City celebrar el título de la WSL en casa ante el Liverpool la semana siguiente, pero las Seagulls aguaron la fiesta y mantuvieron la incertidumbre sobre el campeón hasta que, diez días después, el propio Brighton sumó un punto ante el Arsenal que benefició a las ciudadanas.

El Brighton jugó de forma brillante, aprovechó los espacios a la espalda de los laterales y presionó con inteligencia e intensidad para desestabilizar a las líderes. Esa presión la destacó la portera del City, Cuando Keating, en conversación con GOAL, y la extremo Lauren Hemp añadió que las rivales del domingo son «un equipo muy difícil de batir».

«Juegan muy bien y tienen gran mentalidad», añadió la internacional inglesa. «En los duelos son difíciles de superar, son muy físicas y cuentan con individualidades fantásticas, como Fran Kirby, con quien he jugado mucho en la selección y es fundamental para ellas».

El domingo no será igual: el City habrá aprendido de esa derrota y buscará anular las armas del Brighton, además, la final cambia el enfoque psicológico. Aun así, ese triunfo le da a las Seagulls la confianza para soñar con otra sorpresa.