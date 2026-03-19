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Jonas Rütten

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Seis jugadores que regresan y dos debutantes: Julian Nagelsmann solo sorprende con una incorporación en su primera convocatoria de la selección alemana en el año del Mundial

La selección alemana arranca el año del Mundial. La primera convocatoria del seleccionador no ha sorprendido demasiado.

La DFB ha dado a conocer la primera convocatoria para el año del Mundial de 2026 y, contrariamente a lo que se esperaba tras su polémica entrevista en *kicker*, Julian Nagelsmann solo ha dado alguna que otra sorpresa.

Ya entonces se intuía que la estrella emergente Said El Mala, del 1. FC Köln, y el director de juego del Stuttgart, Angelo Stiller, lo tendrían difícil para entrar en la convocatoria para los partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo). Y, tal y como se esperaba, ambos nombres brillan por su ausencia. 

  • Sin embargo, también está presente —y aquí se puede hablar sin duda de una pequeña sorpresa— Anton Stach, del Leeds United. Nagelsmann había reconocido que el centrocampista lo estaba haciendo «bien» en el Leeds, pero también había señalado su supuesta debilidad en los duelos aéreos y por el suelo. 

    «No destaca especialmente en el juego aéreo ni es un gran luchador en los duelos, sino más bien alguien a quien le gusta tener el juego por delante», dijo Nagelsmann en su momento: «Me pareció que su mejor posición en el Hoffenheim era el papel central en la zaga de tres, desde donde se desplazaba hacia el seis».

    En consecuencia, era de suponer que, tras la decepción de noviembre del año pasado, Stach volvería a quedarse fuera de la convocatoria de la DFB. Pero ahora ha sido de otra manera. El jugador de 27 años ha sido convocado por primera vez en casi cuatro años para una concentración de la selección absoluta y encabeza así un sexteto de reincorporados.

    Y es que, además de Stach, también regresarán, como era de esperar, los jugadores clave Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Kai Havertz (FC Arsenal), que llevaban mucho tiempo lesionados. El seleccionador nacional esperaba con especial impaciencia el regreso de Havertz, que probablemente será titular en la delantera con Nagelsmann. En cuanto a Rüdiger, Nagelsmann destacó que este debe estar «al 100 % en forma y sano»: «Si tiene esas pequeñas molestias que a veces también tenía con nosotros, no alcanza su límite de rendimiento, y eso entonces no tiene sentido».

    Sin embargo, parece que ahora ocurre lo contrario, tras haber superado sus lesiones de rodilla y musculares. Rüdiger se ha ganado de nuevo la titularidad en la defensa central del Real Madrid y ha convencido en los partidos de octavos de final contra el Manchester City. 

    El sexteto de los que regresan lo completan Pascal Groß, que vuelve a ser titular en el Brighton & Hove tras su marcha del BVB en invierno, y el dúo del Stuttgart formado por Deniz Undav y Josha Vagnoman, que vuelve a estar presente por primera vez desde hace casi exactamente tres años y desde su debut con la selección alemana. Actualmente es el único suplente nominal de Nagelsmann para el lateral derecho Joshua Kimmich, quien se encuentra en buena forma. 

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  • Lennart KarlGetty Images

    La necesidad de Nagelsmann en una posición clave y dos fichajes del FC Bayern

    Benjamin Henrichs sigue lejos de su mejor nivel tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en diciembre de 2024. Ridle Baku, que ya había llamado la atención en los partidos de clasificación para el Mundial de noviembre con un gol y una asistencia, tampoco ha alcanzado aún su mejor forma en Leipzig.

    Por su parte, Lennart Karl y Jonas Urbig, del FC Bayern, son caras completamente nuevas. Mientras que Urbig brilla por momentos en su papel de suplente del siempre lesionado Manuel Neuer en el campeón récord, Karl, de 18 años, también ha recuperado su forma de la primera vuelta tras un bajón de rendimiento a principios de año, por lo que, en opinión de numerosos expertos, ya se habría merecido entonces una convocatoria para la selección alemana.

    «No pretendo que se convierta en titular para poder estar en el Mundial. Porque eso no va a pasar», señaló Nagelsmann a principios de marzo: «Pero tiene que coger cierto ritmo; en los jugadores jóvenes, la confianza en sí mismos es fundamental. No puede venir a nosotros y ser un don nadie, sino que tiene que aportar esa frescura juvenil y esa descaro».

    Karl ha vuelto a mostrar esa «descarada» con mayor frecuencia últimamente con la camiseta del FC Bayern. En su primera temporada profesional propiamente dicha, suma actualmente ocho goles y seis asistencias en 34 partidos. Es posible que el joven también se haya beneficiado de que Jamal Musiala, de acuerdo con el Bayern, no pueda volver a jugar con la selección nacional. El jugador de 23 años sufre desde hace una semana un dolor en el tobillo como consecuencia de la grave lesión que sufrió en verano durante el Mundial de Clubes y actualmente también está de baja en el club.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Las estrellas del BVB quedan fuera de los planes de Nagelsmann; Füllkrug no está en la convocatoria

    Además de las difíciles decisiones del seleccionador nacional respecto a Stiller y El Mala, es probable que la exclusión de Maximilian Beier haya sido recibida con bastante sorpresa, al menos en Dortmund. 

    Beier se había ganado un puesto de titular en el BVB en las últimas semanas y actualmente se encuentra en excelente forma. En los últimos doce partidos de la Bundesliga ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias. Sin embargo, no ha sido suficiente para él, al igual que para Karim Adeyemi. Tampoco está incluido Niclas Füllkrug, que actualmente no pasa de ser un suplente en el AC Milan y solo ha marcado un gol. 

    Nadiem Amiri, que bajo las órdenes de Nagelsmann regresó a la selección nacional en marzo del año pasado tras casi cinco años de ausencia, tampoco figura en la convocatoria actual. Sin embargo, no es por motivos de rendimiento. El jugador de 29 años está cuajando de nuevo una temporada sobresaliente en el Mainz 05 (15 goles, 3 asistencias), pero lleva semanas luchando contra una persistente lesión en el talón.

  • Selección alemana: la convocatoria de la selección nacional alemana

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    PorteroJonas UrbigFC Bayern de Múnich
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAnton StachLeeds United
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefensaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    OfensivaSerge GnabryFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroFelix NmechaBorussia Dortmund
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroKevin SchadeFC Brentford
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United
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