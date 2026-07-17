Según Sky, en la primera sesión de entrenamiento de la SGE, Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu y Michy Batshuayi trabajaron aparte del grupo.
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¡Seis jugadores podrían abandonar el club! Se da a conocer una lista de bajas de gran envergadura en un club de la Bundesliga
Los seis jugadores no tienen futuro en el Eintracht y se espera que salgan este verano para generar ingresos por traspasos.
Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turín), Dina Ebimbe (Stade Brest) y Simoni (1. FC Kaiserslautern) volvieron de sus cesiones, así que su marcha no sorprende.
Batshuayi, con contrato hasta 2027, ya no entra en los planes del nuevo técnico, Adi Hütter, así que este verano es la última oportunidad para que el SGE reciba un traspaso por el delantero.
- GEPA
Pese a sus buenas actuaciones con el Greuther Fürth, Noah Futkeu será traspasado.
El Frankfurt ejerció su cláusula de recompra y recuperó a Futkeu tras un año en el SpVgg Greuther Fürth, donde marcó 19 goles y dio cinco asistencias en la 2.ª Liga.
Sin embargo, el club ha decidido no contar con el jugador de 23 años para la próxima temporada y busca venderlo por una buena suma.
Tras una temporada irregular, el club necesita pluses de traspaso para equilibrar sus cuentas, pues el octavo puesto le dejó fuera de Europa.
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