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Mark Doyle

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Seis grandes motivos de preocupación de cara al Mundial de 2026: las prohibiciones de viaje de Donald Trump, los precios desorbitados de las entradas y la guerra contra Irán

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En noviembre, pudimos disfrutar del recordatorio más emocionante posible de la magia del Mundial. Se hizo historia en Jamaica cuando Curazao se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse jamás al empatar a 0-0 contra los Reggae Boys en Kingston. En el resto de la CONCACAF, Haití logró asegurarse una plaza en la fase final por primera vez en 50 años con una victoria por 2-0 sobre Nicaragua, a pesar de que no pudo disputar ningún partido en casa debido al conflicto que sigue azotando la isla caribeña.

En Europa, Escocia se clasificó para su primer Mundial desde 1998 tras una victoria increíblemente dramática por 4-2 sobre Dinamarca, en la que destacaron una chilena de Scott McTominay, un gol de Kieran Tierney en el minuto 93 que dio la ventaja a su equipo y Kenny McLean, quien desató una celebración desenfrenada en Hampden Park al marcar desde su propio campo prácticamente con el último toque del partido.

En Budapest también se vivió un auténtico caos, ya que Troy Parrott, tras su decisivo doblete en la sorprendente victoria por 2-0 sobre Portugal, logró un histórico hat-trick contra Hungría que le valió a la República de Irlanda una plaza en la repesca de la UEFA por delante de su anfitrión.

Por supuesto, Irlanda ya está fuera de la competición tras las semifinales del jueves, pero con las cuatro finales de las repescas europeas que se disputarán el martes, junto con dos enfrentamientos intercontinentales separados, pronto sabremos la identidad de los seis participantes restantes en la fase final de este verano, que se celebrará en los Estados Unidos de América, México y Canadá.

Lo que sí sabemos ahora, sin embargo, es si el Mundial será un éxito o un desastre, ya que, a poco más de dos meses del gran saque inicial, el torneo sigue envuelto en la incertidumbre. A continuación, GOAL repasa las seis mayores preocupaciones de cara a lo que ya se perfila como una competición increíblemente controvertida...

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    Prohibiciones de viajar

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insistió el año pasado en que «el mundo es bienvenido en América».

    «Se venderán entre seis y siete millones de entradas para los partidos», afirmó. «Tendremos entre cinco y diez millones de personas procedentes de todo el mundo para disfrutar del Mundial».

    Sin embargo, en estos momentos parece que muchísima gente está quedando excluida de lo que Infantino prometió que sería «la Copa del Mundo más inclusiva de la historia». De hecho, el mero hecho de entrar en Estados Unidos, país que acoge 78 de los 104 partidos, está resultando una odisea para varios grupos de aficionados.

    La agenda «America First» impulsada por el actual presidente Donald Trump ha llevado a la implementación de prohibiciones de viaje para diversos países de todo el mundo, en un supuesto intento de disuadir la inmigración ilegal.

    Por lo tanto, ahora es mucho más difícil obtener visados de turista para aficionados de países como Senegal y Costa de Marfil, mientras que es posible que los aficionados de Irán y Haití no puedan entrar en Estados Unidos en absoluto.

    Además, el «Programa Piloto de Fianzas de Visado» no ha hecho más que complicar aún más las cosas, ya que implica que los ciudadanos no solo de Senegal y Costa de Marfil, sino también de Argelia, Túnez y Cabo Verde —que se ha clasificado por primera vez— podrían tener que pagar hasta 15 000 dólares (11 000 libras) en concepto de fianza solo para poder viajar a Estados Unidos.

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    Precios de las entradas

    El polémico sistema de bonos no ha hecho más que aumentar el escrutinio sobre el coste que supone para el aficionado medio asistir a los partidos.

    En respuesta a la reacción inicial contra la estructura de precios del torneo, la FIFA puso a la venta un pequeño número de entradas «más asequibles», a 60 dólares (45 libras), para los «aficionados fieles» de los 48 equipos clasificados.

    Sin embargo, Football Supporters Europe (FSE) argumentó de inmediato que «las revisiones no son suficientes» y, a principios de esta semana, el grupo presentó una denuncia de 18 páginas ante la Comisión Europea.

    «Llevamos varios meses instando a la FIFA a que haga lo correcto por los aficionados y reconsidere sus políticas de venta de entradas, agresivas y abusivas», declaró el director ejecutivo de FSE, Ronan Evain.

    «El hecho de que la FIFA haya vuelto a negarse a mantener una consulta significativa con las partes interesadas no nos ha dejado otra opción que unir fuerzas con Euroconsumers para presentar esta denuncia ante la Comisión Europea.

    «La FIFA señala sus cifras de ventas no confirmadas como justificación de sus prácticas injustas en materia de entradas, mientras que la realidad es que no dejan otra opción a los aficionados fieles: pagar o quedarse sin entrada».

    La FSE identificó seis abusos concretos, entre ellos lo que denominó «precios desorbitados», como subraya el hecho de que la entrada más barata disponible al público para la final de 2026 cuesta más de siete veces el precio de la equivalente de 2022.

    La FIFA también está acusada de «publicidad engañosa» en relación con las entradas de 60 dólares, ya que la FSE argumenta que «todo el stock de la Categoría 4 estaba prácticamente agotado antes de que se abriera la venta al público general» y que era culpable de «anunciar un precio que no está realmente disponible», lo cual es ilegal según la legislación de la Unión Europea.

    Además de criticar a la FIFA por el uso de la práctica enormemente controvertida de los «precios dinámicos», también se le acusó de intentar supuestamente controlar el mercado de reventa y de cobrar tanto al comprador como al vendedor una comisión del 15 %, creando lo que la FSE denominó «una doble ganancia» para los organizadores del torneo.

    «La FIFA tiene el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026», alegó la FSE, «y ha utilizado ese poder para imponer a los aficionados condiciones que nunca serían aceptables en un mercado competitivo».

    En el momento de redactar este artículo, la única respuesta de la FIFA a la denuncia, que según afirma aún no ha recibido, es que es «una organización sin ánimo de lucro» y que todo el dinero que gana se reinvierte «para impulsar el crecimiento del fútbol» en todo el mundo.

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    Las condiciones

    También hay cierto temor sobre qué tipo de espectáculo deportivo les espera realmente a los aficionados que puedan permitirse viajar a Estados Unidos y que, además, tengan la suerte de poder entrar en los estadios estadounidenses.

    La Copa Mundial de Clubes del año pasado se consideró una especie de ensayo general de bajo nivel para la edición internacional de este verano, mucho más grandiosa, y aunque el proyecto estrella de Infantino no careció de calidad ni de sorpresas, las condiciones causaron todo tipo de problemas.

    Para empezar, varios entrenadores y jugadores se mostraron muy descontentos con el estado de los campos, que el centrocampista del Real Madrid y de la selección inglesa Jude Bellingham calificó de «nada buenos». El técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique, quedó especialmente decepcionado con la superficie de juego del Lumen Field de Seattle, una de las sedes de 2026.

    «¡No me imagino una cancha de la NBA llena de baches!», se quejó el español tras la victoria por 2-0 de su equipo sobre el Seattle Sounders. «El balón bota casi como si estuviera saltando como un conejo».

    Luego estaba el clima. Las pausas para refrescarse eran absolutamente imprescindibles debido a las altas temperaturas habituales en todo Estados Unidos, mientras que el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dijo que el calor era tan sofocante que resultaba «imposible» organizar sesiones de entrenamiento normales, y el centrocampista Enzo Fernández admitió que se sentía «mareado» durante los partidos.

    La respuesta de la FIFA ha sido anunciar la inclusión de pausas de hidratación de tres minutos a mitad de la primera y la segunda parte de todos los partidos del Mundial de este verano, no solo de aquellos afectados por el calor.

    Esta medida ha sido bien recibida por algunos, pero criticada por otros que la consideran una forma cínica de dividir el partido en cuartos más adaptados al público estadounidense, lo que proporcionará a los titulares de los derechos televisivos pausas publicitarias más lucrativas.

    Por desgracia, quienes vean los partidos desde casa podrían verse sometidos a interrupciones del juego aún más prolongadas, ya que seis partidos del Mundial de Clubes se retrasaron por tormentas eléctricas, ya que en los estadios estadounidenses se suspende el juego por razones de seguridad cuando se detectan rayos en un radio de 16 kilómetros.

    «Para mí, esto no es fútbol», declaró el entonces entrenador del Chelsea, Maresca, después de que el partido de octavos de final de los Blues contra el Benfica se suspendiera durante 113 minutos. «Creo que es una broma. Puedo entender que, por razones de seguridad, se suspenda el partido. Pero si se suspenden siete u ocho partidos, eso significa que probablemente no sea el lugar adecuado para celebrar esta competición».

  • Trump Sends ICE Agents To Airports As DHS Remains UnfundedGetty Images News

    ICE

    Sin embargo, mucho más preocupante que el tiempo es el clima político actual en Estados Unidos. Los intentos de la Administración Trump de hacer frente a la inmigración ilegal han suscitado una controversia enorme en todo un país compuesto por personas de todas las razas, colores y credos posibles, y la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha resultado especialmente divisiva.

    En enero de este año, seis personas murieron bajo custodia del ICE (Luis Gustavo Núñez Cáceres, Luis Beltrán Yáñez Cruz, Parady La, Heber Sánchez Domínguez y Víctor Manuel Díaz), mientras que otras dos (Renee Nicole Good y Alex Pretti) fueron abatidas a tiros por personal del ICE en Minneapolis, lo que desencadenó una ola de protestas en todo el país.

    En consecuencia, el director interino del ICE, Todd Lyons, fue noticia al mes siguiente cuando declaró que su agencia formará «una parte clave del aparato de seguridad general para la Copa del Mundo».

    «Estamos comprometidos con garantizar el buen desarrollo de esa operación y con velar por la seguridad de todos los participantes y visitantes», añadió Lyons.

    Como respuesta, una congresista de Nueva Jersey presentó un proyecto de ley denominado «Salvemos la Copa del Mundo», destinado a impedir que el ICE lleve a cabo redadas en un radio de una milla de cualquier partido de la Copa del Mundo o festival de aficionados.

    «La Copa del Mundo debería unir al mundo y no dejar a las familias preguntándose si los agentes de ICE estarán esperando fuera de los estadios», declaró la demócrata Nellie Pou el jueves 19 de marzo, en medio de la confusión sobre cuándo se distribuirían realmente las subvenciones de seguridad prometidas a las 11 ciudades anfitrionas estadounidenses por el Departamento de Seguridad Nacional.

    «Cuando recientemente le pedí directamente al director de ICE (Lyons) una simple garantía de que se mantendrían alejados de los partidos, se negó. Eso es inaceptable. Por eso mi legislación traza una línea firme en el terreno de juego: nada de redadas de ICE.

    «No habrá un torneo exitoso si los aficionados y los jugadores tienen que mirar por encima del hombro. Queremos que las fuerzas del orden se centren en garantizar una seguridad sólida para el Mundial, no en cumplir con las cuotas de inmigración civil. No debemos permitir que el miedo defina este momento y arruine los partidos».

  • MEXICO-CRIME-DRUGS-FUNERALAFP

    Violencia relacionada con los cárteles de la droga

    La seguridad también se convirtió en un tema candente el mes pasado, tras un brote de violencia mortal en México, donde miembros del cártel de la droga «Jalisco Nueva Generación» (CJNG) se vieron envueltos en tiroteos mortales con el ejército del país tras el asesinato de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, durante una operación militar.

    Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», era el hombre más buscado de México y al menos 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en las primeras 24 horas tras su muerte, el 22 de febrero.

    Dado que México tiene previsto albergar 13 partidos del Mundial, incluidos cuatro en Guadalajara, capital de Jalisco, la ola de violencia despertó temores por la seguridad de los aficionados durante el Mundial.

    Sin embargo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, insistió en que la violencia actual no suponía «ningún riesgo» para los aficionados y, posteriormente, reveló planes para desplegar 100 000 efectivos de seguridad, incluidos 20 000 soldados y 55 000 agentes de policía, como parte de una operación masiva para proteger a los aficionados visitantes.

    Infantino se ha mostrado, por tanto, «muy tranquilo». «Todo va bien», declaró el presidente de la FIFA a la AFP. «Va a ser espectacular».


  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    La guerra

    El pasado diciembre, Infantino entregó a Trump el primer «Premio de la Paz de la FIFA». Sin embargo, el presidente estadounidense ha sumido ahora a Oriente Medio —y, de hecho, al mundo entero— en un caos político y económico con una guerra contra Irán que Estados Unidos está llevando a cabo y coordinando con Israel, un país al que varios miembros de la FIFA siguen pidiendo que se le excluya de las competiciones internacionales y de clubes debido al genocidio en curso en Gaza y a la actual invasión del Líbano.

    Desde una perspectiva financiera y logística, los ataques militares no provocados contra Irán podrían encarecer considerablemente los viajes de los aficionados a la Copa del Mundo de este verano, ya que los precios del petróleo se han disparado debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz.

    Sin embargo, mucho, mucho más importante es la impactante pérdida de vidas civiles en Irán, que llevó al ministro de Deportes y Juventud del país, Ahmad Donyamali, a afirmar que «definitivamente no nos es posible participar en el Mundial».

    Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos y la FIFA ya ha rechazado una solicitud para que los partidos se celebren en México, tras insistir Infantino en que Trump le había asegurado personalmente que los iraníes serían «bienvenidos» a competir. Trump, sin embargo, no se ha desviado aún de su postura anterior de que «realmente no le importa» si lo hacen o no, e incluso llegó a revelar que no podía garantizar la seguridad de la selección iraní.

    Un desafiante Infantino declaró a principios de este mes: «Todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca, y agradezco sinceramente al presidente de los Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo».

    Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas, sigue existiendo la posibilidad muy deprimente de que un país que se ha clasificado para el Mundial no participe porque está siendo bombardeado por una de las naciones anfitrionas.