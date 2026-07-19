Seis duelos clave para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: Messi vs. Cucurella y Yamal vs. Tagliafico, entre otros

España es una máquina bien engrasada: cada jugador conoce su rol y trabaja sin descanso. Sin tantas estrellas como Francia, su mezcla de entrega y técnica le bastó para desmantelar al equipo de Didier Deschamps el martes en Dallas.

Al día siguiente, en Atlanta, Argentina mostró su espíritu de lucha: remontó y venció a Inglaterra con dos goles tardíos asistidos por Lionel Messi, la leyenda que une a todo el país.

¿Quién alzará el trofeo? ¿España sumará un Mundial a la Euro de hace dos años, o Argentina será la primera en repetir título desde Brasil en 1962? A continuación, GOAL repasa las seis claves de una final histórica.



