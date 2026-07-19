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World Cup battles GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Seis duelos clave para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: Messi vs. Cucurella y Yamal vs. Tagliafico, entre otros

Analysis
World Cup
Argentina
España
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
Fabián Ruiz
Nicolás Tagliafico
Enzo Fernández
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
España vs Argentina

Por fin ha llegado la final del Mundial, y el domingo España y Argentina se verán las caras en Nueva Jersey en un partido apasionante entre las dos mejores selecciones del torneo.

España es una máquina bien engrasada: cada jugador conoce su rol y trabaja sin descanso. Sin tantas estrellas como Francia, su mezcla de entrega y técnica le bastó para desmantelar al equipo de Didier Deschamps el martes en Dallas.

Al día siguiente, en Atlanta, Argentina mostró su espíritu de lucha: remontó y venció a Inglaterra con dos goles tardíos asistidos por Lionel Messi, la leyenda que une a todo el país.

¿Quién alzará el trofeo? ¿España sumará un Mundial a la Euro de hace dos años, o Argentina será la primera en repetir título desde Brasil en 1962? A continuación, GOAL repasa las seis claves de una final histórica.


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Rodri contra Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

    España parecía el único equipo capaz de neutralizar a Francia, gracias a Rodri por delante de su defensa de cuatro. La estrella del Manchester City ha sufrido lesiones en los últimos dos años, pero ya mostraba su mejor nivel, el del Balón de Oro, antes de dar una lección magistral en el centro del campo contra Les Bleus.

    Argentina, con su agresividad y potencia física en el medio, puede romperle el ritmo. Para lograrlo, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister —o ambos— deben presionarlo sin pausa; de lo contrario, si tiene tiempo con el balón, dirigirá el partido como hizo en la semifinal ante Francia.

    Para Argentina, la clave estará en que Fernández y Mac Allister presionen y superen también en defensa a Rodri y a su probable compañero, Fabián Ruiz.

    Fernández ha brillado a ráfagas, pero ha marcado goles decisivos ante Egipto e Inglaterra, mientras que Mac Allister golpeó dos veces el poste frente a los ingleses, lo que recuerda su peligro ofensivo y sugiere que ambos han recuperado su mejor versión justo a tiempo.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simón vs. Emiliano Martínez

    En este Mundial, Unai Simón ha recibido un gol en tres partidos, mientras que Emiliano Martínez ha encajado siete y no ha dejado su portería a cero desde la segunda jornada contra Austria.

    Aun así, si tuvieras que apostar por quién influirá más en la final del domingo, probablemente elegirías a Martínez: para bien o para mal, suele frustrar a los rivales con atajadas espectaculares o con sus exageradas simulaciones.

    Simón es más discreto, lo que explica su infravaloración. Además, apenas ha trabajado en el torneo, así que no ha llamado la atención. Eso no es culpa suya, pero muchos seguidores españoles prefieren a Joan García, del Barcelona, o a David Raya, del Arsenal, pese a las estadísticas de Simón.

    Aun así, sería extraño que el vasco no se enfrentara por fin a un verdadero examen en Nueva Jersey ante los máximos goleadores del torneo. Su reacción podría ser decisiva, porque ya sabemos que Martínez, pese a sus defectos, brilla en las grandes citas.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Mikel Oyarzabal contra Julián Álvarez (o Lautaro Martínez)

    Aunque no se enfrentarán en la misma posición, Mikel Oyarzabal y Julián Álvarez cumplen roles similares en sus equipos; el mejor el domingo podría decidir la final.

    Oyarzabal, del que ya hablamos al inicio del torneo, se ha convertido en una leyenda discreta para España. Llegó al Mundial en plena forma con club y selección, pero pasó desapercibido hasta marcar dobletes ante Arabia Saudí y Austria.

    Álvarez, en cambio, no ha cumplido las expectativas, aunque su lento inicio se debió a una lesión y su gol ante Suiza mostró su potencial.

    Lionel Scaloni, no obstante, tiene una gran decisión que tomar, pues Lautaro Martínez entró desde el banquillo, marcó de cabeza el gol de la victoria contra Inglaterra y presionará para recuperar su puesto de titular frente a Álvarez, que todavía no parece estar del todo a punto.

    Oyarzabal, en cambio, vive su mejor momento y lo demostró marcando el penalti ante Francia. Ya decidió la final de la Euro 2024 y podría repetir en el Mundial si los delanteros de Argentina no responden en Nueva Jersey.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marc Cucurella contra Lionel Messi

    Messi no actuará como extremo clásico ante España, pero a sus 39 años sigue siendo uno de los jugadores de banda más eficaces del fútbol. Ya no es tan veloz como antes, pero sigue superando a cualquier lateral con su regate y es un excelente centrador.

    Como admitió Emiliano Martínez, la decisión de Scaloni de colocarlo en la derecha fue clave en las remontadas ante Egipto e Inglaterra. Por eso, Marc Cucurella deberá vigilar más de cerca sus movimientos, pues Messi seguramente alternará apariciones en la banda durante el partido.

    Sin embargo, la ausencia casi total de obligaciones defensivas de Messi podría permitir a Cucurella, muy ofensivo, sumarse con frecuencia al ataque, algo que ya ha hecho con acierto a lo largo del torneo.

    Por eso Scaloni podría pedirle al mediocampista derecho —Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone— que marque y presione a Cucurella para abrir espacios y dejar a Messi libre de actuar.

  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamal contra Nico Tagliafico

    El Mundial aún no ha visto lo mejor de Lamine Yamal. El español ha mostrado su gran habilidad en el regate y abrió la cuenta de su selección con el primer gol en la goleada 4-0 a Arabia Saudí, tras el sorpresivo empate con Cabo Verde, partido en el que comenzó en el banquillo.

    El propio jugador admite que le ha costado cumplir sus altos estándares, debido a lesiones y a la presión por demostrar su valía en el escenario más grande del fútbol.

    Aun así, conserva toda su confianza. Está convencido de que brillará en el momento clave, y podría ser este domingo: su duelo con Nico Tagliafico se antoja muy desequilibrado.

    El lateral izquierdo de 33 años atesora gran experiencia: ha jugado 76 partidos con Argentina y en el último Mundial neutralizó a Ousmane Dembélé, que tuvo que ser sustituido antes del descanso.

    Pero el Yamal de 2026, pese a sus altibajos físicos, no es el Dembélé de 2022: si Tagliafico no recibe ayuda de Enzo Fernández o Lisandro Martínez, podría sufrir.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Luis de la Fuente vs. Lionel Scaloni

    Luis de la Fuente erró en el debut de España al colocar a Gavi en la izquierda. Parecía que el técnico quería demostrar algo con un jugador cuya convocatoria ya había sorprendido a muchos.

    Sin embargo, rectificó a tiempo: España ha encadenado seis triunfos en 90 minutos y ya está en la final.

    Mikel Merino marcó un par de goles en los minutos finales, lo que refleja el buen ambiente que De la Fuente ha sabido mantener en la plantilla. También fue acertada su decisión de dejar fuera a Pedri y dar entrada a Ruiz, autor del primer gol ante Bélgica y clave junto a Rodri contra Francia.

    Scaloni, por su parte, recibió muchos elogios por sus sustituciones decisivas contra Inglaterra (aunque la actitud negativa de Thomas Tuchel también ayudó), pero hasta entonces se había cuestionado su toma de decisiones.

    Tras mostrar una dolorosa dependencia de Messi en la fase de grupos, el mediocampo argentino pareció mal configurado en las afortunadas y poco convincentes victorias sobre Cabo Verde, Egipto y Suiza.

    Por eso Scaloni tiene más dudas de cara a la final. De la Fuente ya tiene un equipo consolidado y mostró la mejor actuación del torneo ante Francia. La presión recae sobre Scaloni para acertar desde el primer minuto, porque, aunque Messi puede obrar milagros y la resistencia de Argentina es notable, si se quedan atrás en el marcador frente a España, costará que se recuperen.

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