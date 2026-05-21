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Ameé Ruszkai

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Seis duelos clave para la final de la Liga de Campeones femenina entre Barcelona y Lyon

Liga de Campeones
Barcelona
OL Lyonnes
M. Dumornay
E. Pajor
J. Brand
P. Guijarro
W. Renard
I. Engen
O. Batlle
C. Hansen
S. Bacha
Women's football
FEATURES
E. Brugts
A. Lawrence
J. Giraldez
P. Romeu
Barcelona vs OL Lyonnes

Por cuarta vez en siete años, Lyon y Barcelona se verán las caras en la final de la Liga de Campeones femenina este sábado. Con ocho y tres títulos respectivamente, ambos equipos consolidan su rivalidad en la máxima competición europea y confirman que son los mejores del fútbol femenino actual.

En 2018, ambos equipos se midieron por primera vez en cuartos de final. Por entonces el Barça no era el de hoy y su proyecto europeo apenas empezaba. Pese a ello, poner en aprietos al Lyon —que ese año lograría la tercera de sus cinco coronas continentales consecutivas— fue una señal positiva.

Al año siguiente se vieron en la final: el Barça llegó por primera vez, pero el OL ganó 4-1 y mostró que aún faltaba un paso.

El Barça dio ese salto en 2021 al vencer 4-0 al Chelsea y ganar su primera Liga de Campeones, pero la idea de un nuevo dominio se esfumó cuando el Lyon lo superó 3-1 en la final de Turín la temporada siguiente.

En 2024, por fin, el campeón español se consolidó como rival de la potencia continental, al menos en el presente. En Bilbao venció 2-0 y sumó su tercer título en cuatro años.

¿Podrá el Lyon vengarse en 2026 y alcanzar su noveno título? ¿O el Barça reaccionará tras perder con el Arsenal y se acercará con su cuarto trofeo? Sin duda será un duelo emocionante, y GOAL repasa los duelos clave a los que hay que estar atentos en Oslo...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Wendie Renard e Ingrid Engen vs. Ewa Pajor

    En su segunda temporada con el Barcelona, Ewa Pajor sigue letal ante la portería: es la máxima goleadora de la Liga de Campeones femenina con nueve tantos en nueve partidos y ha llevado a las catalanas a otra final. Este sábado se enfrentará a dos excompañeras que tratarán de frenarla.

    Pajor se dio a conocer en el Wolfsburgo, adonde llegó como adolescente. El gigante alemán era uno de los mejores equipos de Europa entonces y la delantera disputó con él cuatro finales de la Liga de Campeones, perdiendo tres ante el Lyon. Pajor fue titular en dos, pero Wendie Renard, el icono francés, se impuso en el duelo entre dos jugadoras de talla mundial. Ahora ambas se reencontrarán este fin de semana.

    A su lado estará Ingrid Engen, excompañera de Pajor en Wolfsburgo y Barcelona. La central noruega ha brillado en su primera temporada con el Lyon, pero el sábado afrontará su mayor reto al medirse a la delantera polaca por primera vez.

    Será un duelo apasionante entre tres futbolistas de élite, y la delantera del Barcelona aspira a conquistar por fin la Liga de Campeones, título que aún se le resiste.

    • Anuncios
  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro vs. Melchie Dumornay

    Será interesante ver cómo organiza el Lyon su mediocampo para hacer frente a las diversas amenazas que plantea el Barcelona en el centro del campo. El gigante francés tiene varias opciones para frenar a Alexia Putellas, reciente Balón de Oro, y al regreso de Aitana Bonmati, tres veces galardonada. Sea cual sea el trío que elija el técnico del OL, Jonatan Giraldez, Melchie Dumornay será clave y su control será otro dolor de cabeza para el Barça.

    Dumornay también opta al Balón de Oro: esta temporada ha sido la mejor en el campo con Lyon, aunque sus números no sean tan abrumadores como antes. Dumornay juega a un nivel extraordinariamente alto y lo hace desde el inicio de la temporada.

    Si Lyon quiere ganar, ella será clave, y ahí entra Patri Guijarro. Considerada una de las mejores mediocampistas defensivas del fútbol femenino, la estrella del Barcelona deberá demostrarlo este fin de semana.

    La última vez que se midieron, en la final de 2024, Dumornay actuó como delantera y representó una amenaza mayor para las centrales azulgranas que para Guijarro. Será fascinante verla ahora un paso más atrás, en el corazón de ese mediocampo barcelonista.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jule Brand contra Ona Batlle

    Tras brillar en el Hoffenheim desde adolescente y destacar en la Liga de Campeonas Femenina, Jule Brand ha dado un gran salto este año. Tras un paso por el Wolfsburgo que no funcionó, la jugadora de 23 años brilla en su primera temporada en el Lyon.

    Su actuación en las semifinales de la Liga de Campeones, con goles en los dos duelos ante el Arsenal, fue decisiva y cobra aún más relevancia tras la baja de Kadidiatou Diani en la final del sábado.

    Ahora Brand deberá asumir más responsabilidad en la creación desde la banda, y Ona Batlle tendrá la tarea de frenarla. Será uno de los últimos partidos de Batlle con el Barça, ya que su fichaje por el Arsenal parece inminente, y querrá despedirse ayudando al club de su infancia a ganar la Liga de Campeones. Para ello deberá esforzarse al máximo, pues en ocasiones le costó contener a Klara Buhl en las semifinales contra el Bayern de Múnich.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Caroline Graham Hansen vs. Selma Bacha

    Caroline Graham Hansen ha brillado en la recta final de la temporada. Llega en plena forma y, el sábado en Oslo, buscará demostrar de nuevo su capacidad para manejar la presión en los partidos clave.

    Pero Selma Bacha, una de las mejores laterales del mundo, tratará de frenarla. La francesa destaca por su subida al ataque y su solidez defensiva, y será clave ver cómo combina ambas tareas ante Graham Hansen en otra final europea.

    En 2022 Bacha ganó el duelo y el Lyon venció al Barça en Turín; en 2024 Graham Hansen respondió y el Barça se tomó la revancha en Bilbao. ¿Qué pasará en 2026?

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Esmee Brugts contra Ashley Lawrence

    La importancia de Esmee Brugts para el Barcelona ha crecido desde su llegada hace tres años, a los 20. Esta temporada ha sido titular en los diez partidos de la Liga de Campeones, marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias como lateral izquierda, y ha ayudado al tricampeón a llegar a la final de 2026.

    Brugts esperaba enfrentarse a Diani el sábado y buscaba equilibrar su ataque con sus tareas defensivas. Sin embargo, la francesa se perderá la final por una lesión de rodilla, lo que reduce el peligro en la banda derecha del Lyon.

    Su probable sustituta, la joven Vicki Becho, ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias en sus últimos siete partidos, pero cuenta con menos experiencia.

    Sin embargo, Becho no tiene la misma experiencia ni la calidad demostrada en grandes escenarios que Diani, lo que podría permitir a Brugts proyectarse más al ataque y desafiar a Ashley Lawrence. Lawrence es una lateral más astuta en defensa, especialmente en el fútbol actual, donde tantas jugadoras en esa posición suponen una gran amenaza ofensiva. Su uno contra uno se verá exigido por la inspirada Brugts, aunque su capacidad para apoyar a Becho en ataque seguirá siendo clave, pues el Lyon intentará aprovechar los espacios que deje el Barça.

  • Jonatan Giraldez Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jonatan Giraldez vs. Pere Romeu

    Más allá de la acción en la cancha, el duelo entre los entrenadores es uno de los más interesantes de la Liga de Campeones esta temporada.

    Cuando el Barça ganó el título en 2024, Jonatan Giraldez lo lideró hacia un histórico cuádruple. Fue su tercera y última temporada en Cataluña; luego se fue a Estados Unidos para dirigir al Washington Spirit. Ahora, de vuelta en Europa, se mide por primera vez a su exequipo en su debut con el Lyon.

    Enfrente estará Pere Romeu, quien integraba el cuerpo técnico de Giraldez en el Barça y asumió el banquillo azulgrana tras su partida. Se conocen a la perfección, así que la pizarra promete un duelo apasionante.

    Giraldez parte con ventaja: tiene más experiencia, ha conquistado más títulos y conoce a la perfección a las jugadoras del Barça. Para Romeu es una ocasión de demostrar su valía. A pesar de las críticas, ha gestionado con acierto una plantilla reducida y ha potenciado a varias jóvenes en plena crisis económica.

    ¿Podrá la aprendiz superar a la maestra? ¿O triunfará Giraldez y se convertirá en la primera técnica en ganar la Liga de Campeonas Femenina con dos clubes diferentes?

Liga de Campeones
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