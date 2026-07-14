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«Seguro que será un gran jugador»: Alexis Mac Allister responde a los rumores sobre un posible fichaje del Liverpool por la joven promesa mexicana Gilberto Mora
Mac Allister se pronuncia sobre los rumores que le vinculan con Mora
El centrocampista del Liverpool ha hablado sobre los rumores que acercan a los Reds al internacional mexicano Mora. Este joven de 17 años se ha convertido en una de las promesas más comentadas del fútbol mundial tras brillar en el Mundial de 2026.
En entrevista con Claro Sports, Mac Allister admitió: «Sinceramente, no he visto nada al respecto. Cuando surgen estos rumores, hay que ser cuidadoso por respeto al jugador y a su club; pero si se le vincula con el Liverpool, seguro que es un gran jugador y hay una razón para ello».
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La carrera por el joven prodigio mexicano
Liverpool no es el único club de la Premier League interesado en Mora; Arsenal también lo sigue. El centrocampista del Club Tijuana, con solo 12 partidos con su selección, ha visto cómo su valor se disparaba. Su polivalencia en el medio campo lo convierte en objetivo prioritario para la élite europea.
Se espera una puja intensa, pues Real Madrid y Barcelona también lo siguen. Manchester United, antes interesado, habría renunciado por el elevado coste, que supera los 34 millones de libras (45 millones de dólares).
La postura de Tijuana y el reglamento de la FIFA
El Tijuana, actual club de Mora, conoce bien el valor del jugador. Su agente, Rafaela Pimenta, afirmó que hará «todo lo posible» para venderlo «por un precio muy alto», aunque prioriza «el lugar ideal para que se desarrolle».
El jugador acaba de firmar un contrato hasta 2029, medida que probablemente busca blindar su valor de mercado ante una futura salida.
No obstante, la normativa de la FIFA impide su fichaje inmediato por un club inglés: Mora no podrá incorporarse al extranjero hasta cumplir 18 años en octubre. Por ello, el Liverpool u otro pretendiente podría cerrar un precontrato ahora y añadirlo a su plantilla la próxima temporada.
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Por qué el Liverpool quiere fichar a Mora
Los informes de ojeadores destacan a Mora como un jugador con gran habilidad técnica y visión de juego. A pesar de su edad, ya ha disputado 65 partidos con club y selección. Para el Liverpool es una inversión a largo plazo para un centro del campo en reconstrucción.
Aunque el salto de la Liga MX a la Premier League es considerable, los Reds cuentan con un historial probado a la hora de formar a jóvenes talentos. Si el club decide seguir adelante con el fichaje, podría plantearse una cesión en Europa para ayudar al mexicano a adaptarse al fútbol continental antes de lanzarlo a la intensidad de la máxima categoría inglesa.
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