«Esa es la amarga verdad que debemos aceptar. Contra Costa de Marfil, Ecuador o, hoy, Paraguay... no se trataba de España, Argentina ni ningún otro rival. Tenemos que replantearnos algunas cosas», afirmó sin rodeos el defensa central tras la derrota por 3-4, haciendo un balance inicial de la actuación de la selección alemana.
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«Seguro que no queréis a los chicos malos»: Antonio Rüdiger se enzarza en una discusión con un periodista tras su eliminación del Mundial
Cuando los periodistas preguntaron por el ambiente del equipo —y, tras el flojo partido contra los sudamericanos, si hacía falta más «chicos malos»—, Rüdiger se puso serio.
«No queréis chicos malos, ¿verdad?», respondió con gesto serio. La sugerencia de que al equipo le vendrían bien «jugadores que planten cara» solo le arrancó una sonrisa de suficiencia. Luego miró al periodista y añadió: «Tú sabes lo que pasó antes. Chicos malos...».
Su convocatoria para la lista de 26 de Julian Nagelsmann había generado críticas por sus anteriores deslices dentro y fuera del campo.
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Rüdiger se disculpa por su arrebato: «Tuve unas reacciones que se pasaron claramente de la raya»
En la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, en la que su equipo, el Real Madrid, perdió 2-3 en prórroga contra el FC Barcelona, protagonizó un fuerte arrebato: insultó al árbitro y le lanzó un rollo de esparadrapo.
Por ello, tanto Nagelsmann como el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, se pronunciaron con claridad. «Se ha llegado al límite. No debería permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó entonces el seleccionador nacional.
«Esto no puede ser. Y menos aún siendo internacional alemán», subrayó Völler: «Toni es un gran jugador, pero como internacional también debe demostrar su clase en su comportamiento. Exige, con razón, respeto para sí mismo, pero también debe mostrar ese respeto a los demás, sin excepción alguna».
En los meses siguientes, Rüdiger se mostró arrepentido. «Este debate me demuestra que tengo una responsabilidad que, a veces, no he asumido. Me tomo en serio las críticas objetivas, porque sé que he tenido comportamientos que se pasaron de la raya», admitió.