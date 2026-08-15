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«Seguro que hablaremos de ello pronto»: el nuevo fichaje de 50 millones de euros del Bayern de Múnich aún no ha hablado sobre su papel con Vincent Kompany
Saibari, listo para entrar en acción
Saibari ha cerrado un traspaso de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) al Bayern procedente del PSV después de brillar con Marruecos en el Mundial. El mediapunta, de 25 años, marcó en los tres partidos de la fase de grupos y transformó el penalti decisivo en la victoria en la tanda ante Países Bajos antes de sufrir una lesión en los isquiotibiales contra Canadá. Ahora, ya totalmente recuperado, el prolífico centrocampista está listo para aportar su talento ofensivo en el Allianz Arena.
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El mediapunta disfruta de su encaje táctico
En su presentación oficial, Saibari destacó su fe en el ambicioso proyecto del gigante de la Bundesliga: «El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Me han dado la confianza de que puedo desarrollarme aquí como jugador y como persona. Juegan con mucho movimiento y a una intensidad muy alta. Lo vi yo mismo la temporada pasada. Juegan muy bien al fútbol, siempre con intensidad, siempre buscan finalizar. Eso me gusta mucho».
Preguntado por cómo encaja en el sistema táctico de Kompany, explicó: «No he hablado en detalle de eso [la posición] con el entrenador. He estado centrado en mi lesión y en mi regreso. Seguro que hablaremos de ello pronto. Mi posición favorita es la de mediapunta, todo el mundo lo sabe. Pero puedo jugar en varias posiciones, de todos modos siempre vamos rotando durante los partidos. También puedo jugar en banda y un poco más retrasado».
El pedigrí de la Eredivisie potencia el ataque
La llegada de Saibari aporta una capacidad goleadora contrastada al frente de ataque del Bayern tras su excepcional rendimiento en la máxima categoría neerlandesa. El versátil atacante participó directamente en 45 goles, con 26 tantos y 19 asistencias, a lo largo de sus dos últimas temporadas de Eredivisie con el PSV, un registro que ningún otro jugador de la categoría ha igualado. Su capacidad para actuar por detrás del delantero, estirar a las defensas desde la banda o retrasar su posición aporta a Kompany una valiosa versatilidad táctica.
- Philippe Ruiz
Se avecina el choque de la Supercopa de Dortmund
Saibari podría hacer su debut oficial cuando el Bayern se enfrente al Borussia Dortmund en la Supercopa Franz Beckenbauer el 22 de agosto. El gran choque de Der Klassiker sirve como una prueba inmediata para el fichaje marroquí antes del inicio de la liga. Seis días después, el equipo de Kompany comenzará la defensa de su título de la Bundesliga recibiendo al Stuttgart en el Allianz Arena.
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