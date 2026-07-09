Según Romano, el Barça es el único club al que el jugador de 24 años está dispuesto a ir este verano. Los catalanes esperan la respuesta del Dortmund. Según «Marca», ya hay acuerdo entre Adeyemi y el Barça sobre todas las condiciones del contrato. Según *Bild*, el BVB pide 40 millones fijos más diez en variables. *Sky* añade que el club busca un beneficio de 33 millones, pues lo fichó al Salzburgo por 30 millones en 2022.

Las conversaciones para extender su contrato más allá de 2027, con Jorge Mendes como agente, se consideran “condenadas al fracaso” por Bild, pues las posturas están muy alejadas. Adeyemi cobra unos 6,5 millones al año y pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.

Requisitos que los directivos del BVB, al parecer, no estaban dispuestos a satisfacer en su totalidad al once veces internacional, sobre todo teniendo en cuenta las evidentes fluctuaciones que muestra una y otra vez en su rendimiento. Según un informe reciente del Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas se habría producido «malestar» entre los responsables del BVB, ya que las negociaciones con Adeyemi se han estancado por completo.