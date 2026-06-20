«Ahora dirán si algún día será titular. Es posible, pero cumple su papel de forma increíble», declaró Nagelsmann el jueves en la ZDF tras el segundo partido del grupo del Mundial 2026, sobre Undav.
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«Seguro que ahora empiezan las preguntas»: el seleccionador Julian Nagelsmann explica su dilema con Deniz Undav, el comodín revelación de la DFB
Nagelsmann había introducido al delantero del VfB Stuttgart en el minuto 60, con el marcador 0-1 a favor de Alemania. Ocho minutos después, Undav empató con una volea difícil tras un centro de Nadiem Amiri, también suplente.
«Un centro magnífico de Nadiem, dos goles fantásticos de Deniz», elogió Nagelsmann, quien también destacó el segundo tanto. «El pase de Félix (Nmecha), el toque de Deniz y su movimiento en el área… eso nos había faltado; antes dimos muchos rodeos. Con él entró más dinamismo».
En el 94, controló con la derecha un pase de Felix Nmecha y, con la izquierda, marcó el gol de la victoria.
«Es un delantero nato», afirmó Nagelsmann, que añadió: «Tiene un instinto increíble. En el segundo gol se escabulló tras el defensa y, por un instante, fue inalcanzable. Marcó dos goles fantásticos. Disparó sin pensarlo en el segundo toque. Es el tipo de delantero que siempre sabe dónde está la portería».
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Julian Nagelsmann sobre el papel de Deniz Undav en el Mundial: «Se puede pensar en todo»
Tras la gran temporada de Undav en Stuttgart, en los amistosos de marzo ya se discutía si el jugador de 29 años debía ser titular en el Mundial. Sin embargo, Nagelsmann prefiere a Kai Havertz como delantero centro y lo alineó en el 7-1 ante Curazao y contra Costa de Marfil.
Undav ya ingresó como suplente ante Curazao, marcó un gol y dio dos asistencias en menos de media hora. “Se puede pensar en todo, en ambos sentidos”, admitió Nagelsmann sobre sus planes futuros con Undav para el Mundial de EE. UU., México y Canadá. Su dilema: “También podría dejarle seguir con su racha, ya que ha sido decisivo en dos partidos”. El técnico también ve razones para mantener al jugador del Stuttgart como comodín.
El propio Undav, lacónico tras su actuación estelar en Toronto, añadió: «Estoy en mi sitio. Llevo mi confianza al
campo. Sé que puedo marcar en cualquier partido, y más con estos compañeros. Me lo ponen fácil. Solo intento estar ahí». Asegura no sentir nervios: «Es solo un partido de fútbol. El equipo me lo pone fácil para darlo todo», añadió Undav. Ahora lo importante es: «Mantener este ritmo, mantener la positividad… y luego ganar el próximo partido».
Gracias a la victoria sobre Costa de Marfil, Alemania ya tiene asegurada su clasificación para la fase eliminatoria. Una derrota el jueves ante Ecuador podría bajarla al tercer puesto, pero con seis puntos ya tiene garantizado estar entre los ocho mejores terceros que avanzan a dieciseisavos.
Selección de la DFB: calendario de partidos de la selección alemana en el Mundial
Fecha
Hora (hora alemana)
Rival
Resultado
14 de junio de 2026
19:00
Curazao
7-1
20 de junio de 2026
22:00
Costa de Marfil
2-1
25 de junio de 2026
22:00
Ecuador
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