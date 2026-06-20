Nagelsmann había introducido al delantero del VfB Stuttgart en el minuto 60, con el marcador 0-1 a favor de Alemania. Ocho minutos después, Undav empató con una volea difícil tras un centro de Nadiem Amiri, también suplente.

«Un centro magnífico de Nadiem, dos goles fantásticos de Deniz», elogió Nagelsmann, quien también destacó el segundo tanto. «El pase de Félix (Nmecha), el toque de Deniz y su movimiento en el área… eso nos había faltado; antes dimos muchos rodeos. Con él entró más dinamismo».

En el 94, controló con la derecha un pase de Felix Nmecha y, con la izquierda, marcó el gol de la victoria.

«Es un delantero nato», afirmó Nagelsmann, que añadió: «Tiene un instinto increíble. En el segundo gol se escabulló tras el defensa y, por un instante, fue inalcanzable. Marcó dos goles fantásticos. Disparó sin pensarlo en el segundo toque. Es el tipo de delantero que siempre sabe dónde está la portería».