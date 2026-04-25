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«Seguramente estará listo para el Mundial»: el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, da buenas noticias sobre la lesión de Lamine Yamal y prevé que el joven prodigio «vuelva más fuerte que nunca»
Flick confirma que la temporada ha terminado para Yamal
Flick compareció ante los medios el viernes, antes del viaje del Barcelona a Getafe para un partido de La Liga, y confirmó que Yamal se perderá los seis últimos encuentros del club. El joven sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 1-0 ante el Celta de Vigo, partido en el que marcó el penalti decisivo antes de tener que retirarse.
Aunque es un golpe para los blaugranas, Flick restó importancia a los temores sobre su participación en el Mundial y subrayó que el club actúa con precaución para proteger la carrera del joven extremo.
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El entrenador confía en que el joven prodigio «regresará más fuerte»
Flick mostró comprensión hacia el joven, pero se mantuvo optimista sobre su recuperación. Destacó que Yamal ya se centra en la rehabilitación y está motivado para representar a España en la Copa América de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.
«No es fácil ni para él ni para nosotros», admitió Flick. «Debemos gestionarlo. Aprenderá de su primera lesión muscular y seguro que llegará al Mundial más fuerte.
«Notó algo tras el penalti, pero nada grave, así que decidimos que lo lanzara. Era su primera lesión muscular y no es fácil interpretar los síntomas. Aprenderá porque es muy joven. Ya se ha perdido partidos esta temporada y no nos ha ido tan mal».
El plan del Barcelona para arreglárselas sin su estrella
Flick admitió que Yamal es clave en el ataque, pero recordó que la plantilla tiene profundidad y calidad para seguir peleando el título. Desde el vestuario se insiste en la unidad y la responsabilidad colectiva en la recta final de la temporada.
«Le necesitamos, sí, pero somos un equipo y, si falta un jugador, debemos mantenernos unidos y dar el 100 % por nuestros compañeros», añadió. «Quedan seis partidos y el objetivo es ganar. Tenemos la calidad para hacer un gran partido.
Con 18 años lo está haciendo muy bien bajo tanta presión. Es maduro e inteligente y lo demuestra cada semana. Es normal que ahora esté desanimado. Le deseo un gran Mundial y que se recupere bien».
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Carrera de recuperación para el primer partido de España en el Mundial
Se prevé que Yamal esté de baja entre cuatro y seis semanas, plazo que le permitiría llegar en óptimas condiciones a los compromisos internacionales. España debutará en el Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio, y luego enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay. Mientras tanto, el Barcelona buscará mantener el liderato en las últimas jornadas de La Liga, con un duelo clave contra el Real Madrid en el Camp Nou el 10 de mayo.