«Seguramente estará listo para el Mundial»: el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, da buenas noticias sobre la lesión de Lamine Yamal y prevé que el joven prodigio «vuelva más fuerte que nunca»

Flick compareció ante los medios el viernes, antes del viaje del Barcelona a Getafe para un partido de La Liga, y confirmó que Yamal se perderá los seis últimos encuentros del club. El joven sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 1-0 ante el Celta de Vigo, partido en el que marcó el penalti decisivo antes de tener que retirarse.

Aunque es un golpe para los blaugranas, Flick restó importancia a los temores sobre su participación en el Mundial y subrayó que el club actúa con precaución para proteger la carrera del joven extremo.