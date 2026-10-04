La selección de la República de Irlanda mantuvo la postura que adoptó el pasado fin de semana al agachar la cabeza durante el himno nacional israelí y negarse a participar en los habituales apretones de manos previos al partido. Kelleher y Peretz no se dieron la mano antes del saque inicial. El partido de la Nations League, que llegó después de la victoria de Irlanda por 3-0 ante los mismos rivales apenas unos días antes, fue trasladado al TSC Arena de Backa Topola. Se jugó a puerta cerrada debido a la persistente sensibilidad política y a la enorme presión para boicotear los partidos.