AFP
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Segunda vez en una semana: los jugadores de Irlanda rechazan dar la mano y bajan la cabeza antes del empate 1-1 ante Israel
Protestas repetidas en Serbia
La selección de la República de Irlanda mantuvo la postura que adoptó el pasado fin de semana al agachar la cabeza durante el himno nacional israelí y negarse a participar en los habituales apretones de manos previos al partido. Kelleher y Peretz no se dieron la mano antes del saque inicial. El partido de la Nations League, que llegó después de la victoria de Irlanda por 3-0 ante los mismos rivales apenas unos días antes, fue trasladado al TSC Arena de Backa Topola. Se jugó a puerta cerrada debido a la persistente sensibilidad política y a la enorme presión para boicotear los partidos.
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Un penalti de Parrott rompe el empate
Los primeros compases del partido vieron a ambos equipos luchar por encontrar el ritmo en el estadio vacío. Israel creó la primera ocasión clara cuando Liel Abada obligó a Kelleher a realizar una gran parada. Sin embargo, la República de Irlanda empezó a imponer su control y finalmente rompió el empate. Después de que Adam Idah pusiera a prueba al guardameta Assaf Tzur con un disparo con efecto, el conjunto irlandés recibió un penalti tras una revisión del VAR. Troy Parrott asumió la responsabilidad en el minuto 39 y envió con seguridad el balón al fondo de la red, dando a su equipo una ligera ventaja al descanso.
Peretz responde por Israel
Israel respondió de inmediato tras el descanso y empató en el minuto 47. Oscar Gloukh vio cómo su disparo desviado caía perfecto en la trayectoria de Peretz, que mandó el balón al fondo de la red desde cerca. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria en un tramo final abierto. Gloukh y Omri Gandleman estrellaron sendos balones en la madera para Israel, mientras que Tzur firmó una parada espectacular para desviar por encima del larguero un potente disparo de Chiedozie Ogbene, lo que aseguró el reparto de puntos en un tenso desenlace.
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¿Qué es lo próximo en el Grupo B3?
El empate deja a Austria en lo más alto del Grupo B3 con ocho puntos, seguida por Kosovo e Irlanda con cinco, mientras que Israel ocupa la última plaza con dos. Tanto Irlanda como Israel tienen dos partidos pendientes en la próxima ventana internacional, ante Austria y Kosovo, para determinar su posición final en la Nations League.
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