Segunda jornada de la Champions League: este es el partido en abierto en TV8

¿Sobre qué duelo ha recaído entonces la elección para el segundo gran partido de la primera fase 2026/27? El encuentro que estará a disposición de todos los aficionados es el que puede definirse como una final anticipada. Se enfrentarán, de hecho, Manchester City y Paris Saint-Germain, con los dos grandes candidatos a superar el grupo y a llegar hasta el final de la competición, aunque, como hemos visto en estos años, las sorpresas están a la vuelta de la esquina.