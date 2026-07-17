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Según se informa, la búsqueda del sucesor del comisionado de la MLS, Don Garber, se ha reducido a tres finalistas
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Según Sportico, los tres candidatos se presentarán ante los propietarios de la MLS en las próximas semanas, mientras la liga avanza en su proceso de sucesión.
El contrato de Garber vence a finales de 2027, pero como la liga cambia su calendario, podría terminar a mitad de la temporada 2027-28, lo que quizá obligue a Garber a irse antes o quedarse unos meses más.
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«Proceso en curso»
La MLS no ha revelado los finalistas, pero confirmó que el proceso de selección continúa.
«La Junta de Gobernadores de la Major League Soccer ha estado inmersa en un proceso exhaustivo de planificación de la sucesión», afirmó la liga en un comunicado. «Como parte de esa iniciativa, se ha barajado a varias personas altamente cualificadas. El Comité de Sucesión de la MLS está colaborando con el comisionado y la Junta en este proceso en curso».
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Los antecedentes de los tres candidatos
Cada candidato aportaría una trayectoria diferente al puesto.
Berg pertenece al grupo de propietarios del LAFC desde 2018 y fue propietario gerente principal durante cuatro años; antes, pasó 30 años en Apollo Global Management.
Marathe lleva 25 años con los San Francisco 49ers y ahora dirige sus negocios externos mediante 49ers Enterprises. Además, preside el Leeds United desde que el grupo lo adquirió en 2025.
Nathanson trabajó veinte años en televisión, sobre todo en Fox Sports, antes de incorporarse a distintas organizaciones deportivas. Es inversor del Seattle Kraken y del Angel City FC, y se unió al grupo propietario de los Seattle Sounders en 2019.
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¿Y ahora qué?
A finales del año pasado, la MLS creó un comité de sucesión liderado por el copropietario del LAFC, Bennett Rosenthal, y el propietario del Columbus Crew, Jimmy Haslam. Primero contrató a The Miles Group como asesor y luego recurrió a Korn Ferry para dirigir la búsqueda.
Garber planea cumplir su contrato y ayudar en la transición, pero el cambio de calendario, que va del verano a la primavera, hará que su acuerdo expire a mitad de la temporada 2027-28, lo que podría retrasar su salida.
Su sucesor dirigirá una liga de 30 clubes que se prepara para una nueva etapa clave, incluida la negociación de un contrato mediático.
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