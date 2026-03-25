Sin embargo, los clubes de la MLS no se encuentran entre ellos. Según The Athletic, San Diego, uno de los supuestos destinos, no considera a Salah un fichaje adecuado, ya que un jugador franquicia con un contrato millonario no encaja en su «filosofía deportiva». El Chicago Fire, que también se ha relacionado con él en el pasado, tampoco está interesado en contar con sus servicios.

Aun así, podría haber otros clubes en liza. Según se informa, el New York City FC «no descarta» intentarlo.

Mientras tanto, el comisionado de la MLS se mostró a favor de su fichaje en el evento SBJ Business of Soccer celebrado en Atlanta:

«No podía decirlo hasta que anunciara que dejaba el Liverpool», dijo Garber. «Pero qué gran jugador sería en la MLS. Y creo que le proporcionaríamos una gran plataforma».