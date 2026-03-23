Las primeras noticias sobre la posibilidad de que Griezmann se marchara al Orlando City surgieron a finales de febrero, pero, según se informa, la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey frenó su fichaje, ya que el jugador estaba deseando poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid con un título.

Aun así, el francés mantiene su intención de cerrar el acuerdo, a pesar del cierre del principal mercado de fichajes de la MLS. Si todo sale según lo previsto, se trasladará oficialmente a Norteamérica una vez finalizada la temporada de clubes europea.