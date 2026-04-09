(C)Getty Images
Traducido por
Según se informa, el FC Cincinnati ha iniciado conversaciones preliminares para fichar a la estrella brasileña Neymar
- Getty Images Sport
¿Otro fichaje de la MLS?
Neymar estuvo a punto de fichar por la MLS en 2025 tras conversar con el Chicago Fire después de dejar el Al Hilal. Sin embargo, firmó un contrato de un año con el Santos, el club de su infancia, y así ayudó a evitar su descenso, lo que frenó los rumores de su llegada a la liga estadounidense antes del Mundial.
- Getty Images Sport
¿Se reanudan las negociaciones?
Sin embargo, podría haber novedades. Aunque las conversaciones reportadas son preliminares, Cincinnati evalúa el fichaje del futbolista brasileño más destacado del mundo. El club se negó a comentar cuando fue contactado por GOAL.
- Getty Images Sport
Las cuestiones logísticas del FC Cincinnati
Cincinnati podría toparse con un obstáculo al conformar su plantilla: ya tiene ocupadas tres de las plazas designadas —Evander, Kevin Denkey y Miles Robinson—, todas con contratos a largo plazo. A menos que haya cambios, Neymar debería aceptar un contrato dentro de la normativa salarial de la MLS. Según The Athletic, varios clubes europeos mostraron interés en Denkey, fichado por Cincinnati en el invierno de 2025, durante la pretemporada pasada.
- Getty Images Sport
Dar a conocer el club
El Cincinnati busca fichar estrellas europeas. Recientemente compró a Denkey, entonces máximo goleador de la liga belga, por 16 millones de dólares para la temporada 2025. También estuvo cerca de cerrar el traspaso de Weston McKennie y habló con Josh Sargent.
Mientras tanto, Neymar aspira a integrar la selección brasileña en el próximo Mundial, aunque no fue convocado para los amistosos de marzo.