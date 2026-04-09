Según se informa, el FC Cincinnati ha iniciado conversaciones preliminares para fichar a la estrella brasileña Neymar

El Cincinnati busca fichar estrellas europeas. Recientemente compró a Denkey, entonces máximo goleador de la liga belga, por 16 millones de dólares para la temporada 2025. También estuvo cerca de cerrar el traspaso de Weston McKennie y habló con Josh Sargent.

Mientras tanto, Neymar aspira a integrar la selección brasileña en el próximo Mundial, aunque no fue convocado para los amistosos de marzo.