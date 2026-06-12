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Según se informa, el Barcelona estaría interesado en Lucas Herrington, joven promesa de la selección australiana que milita en el Colorado Rapids
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Talento emergente
Herrington, ya considerado uno de los mejores jóvenes de la MLS, ha marcado un gol y dado una asistencia en 15 partidos esta temporada. Según Tom Bogert, varios clubes lo siguen, destacando el Barcelona. Los Rapids no han respondido a la solicitud de comentarios de GOAL.
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Sobre la Copa del Mundo de Australia
El éxito de Herrington con los Rapids tampoco ha pasado desapercibido para la Federación de Fútbol de su país. Ha sido convocado para la selección australiana de fútbol para el Mundial y podría debutar este mismo sábado, cuando el equipo se enfrente a Turquía.
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¿Un poco a lo Bombito?
Si Herrington deja los Rapids, sería el segundo defensa clave descubierto por los ojeadores del equipo y vendido con beneficio en cinco años.
En 2024 vendieron a su ex primera elección en el draft, el defensa central Moise Bombito, al OGC Niza por 7,7 millones de dólares, según informes.
¿Y ahora qué?
Los Rapids descansan por el Mundial y vuelven el 22 de julio. Aún no se sabe si Herrington seguirá en el equipo.