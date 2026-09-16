Según se informa, Cavan Sullivan recibe su primera convocatoria con la selección de Estados Unidos, mientras Christian Pulisic se queda fuera de la concentración de otoño

Sullivan estará entre los 26 jugadores que Pochettino convocará para una serie de cuatro amistosos del 26 de septiembre al 6 de octubre. El futbolista de 16 años ha hecho méritos de sobra últimamente para justificar su inclusión, liderando a un Philadelphia Union revitalizado hasta un puesto de playoff. El Union no ha perdido ningún partido de liga desde el Mundial. Sullivan lleva años siendo una pieza habitual en la estructura de las categorías inferiores de la selección de Estados Unidos, donde debutó por primera vez en la sub-15. Si Sullivan juega en cualquiera de los cuatro partidos, se convertirá en el segundo jugador más joven en jugar con Estados Unidos, solo por detrás de Freddy Adu, que debutó en enero de 2006.

El joven admitió a principios de este mes que estaba deseando tener una oportunidad con Estados Unidos:

"No estoy demasiado centrado en eso. Obviamente, es un objetivo y sería increíble recibir la llamada... Solo estoy centrado en mejorar, en ser mejor semana tras semana. Sé que mi rendimiento importa. Hay ojos puestos en ti en cada partido, así que tengo que seguir adelante este fin de semana y el siguiente", declaró Sullivan a GOAL. "Cuando se elija la convocatoria, si sale, genial. Y si no, no me verás cambiar en nada".