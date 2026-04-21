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Según Michael Owen, un “jugador brillante” podría cubrir dos necesidades de fichajes del Liverpool, ante los nuevos rumores sobre el regreso de Anthony Gordon, aficionado de los Reds, a su club de origen desde el Newcastle
El Liverpool necesita un sustituto para Salah y un refuerzo para Ekitike.
Tras 78 partidos con los Toffees, Gordon dejó Merseyside para fichar por el Newcastle en enero de 2023 por 45 millones de libras (61 millones de dólares). Su valor ha subido gracias a su experiencia en la Premier y la Champions, más sus 17 convocatorias con Inglaterra, pero podría volver a Merseyside.
Liverpool busca talento de futuro mientras se prepara para despedir a Mohamed Salah, quien agotará su contrato en 2025-26. El “Rey egipcio”, con dos Premier Leagues, cuatro Botas de Oro y tres premios PFA al Jugador del Año, dejará un gran vacío en Anfield.
Además, la grave lesión de Hugo Ekitike, que estará nueve meses de baja por rotura del tendón de Aquiles, acelera la búsqueda de un nuevo delantero centro.
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¿Debería el Liverpool fichar a Gordon en el próximo mercado de fichajes?
Gordon, jugador versátil, podría cubrir varias necesidades del Liverpool. Juega por las bandas y por el centro. ¿Será otro fichaje millonario para un club que en 2025 gastó sin precedentes?
Al preguntarle, Owen —exdelantero de los Reds que ahora representa a Casino.org, plataforma que ayuda a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— declaró a GOAL: «Eso se ajusta más a lo que creo que necesita el Liverpool: un jugador de banda.
«Tienen un gran problema, ya que Salah se va. Van a tener que llenar ese hueco. En la izquierda, Gakpo no ha brillado en la segunda parte de la temporada, lo que ha dado oportunidades al joven Rio Ngumoha, aunque aún se duda de su continuidad.
«Pero creo que un extremo derecho debe ser la prioridad para reemplazar a Salah. Esa sería la primera posición que yo cubriría».
Al ser preguntado más a fondo sobre si Gordon podría ser ese hombre, Owen añadió: «Creo que es un jugador brillante, sin duda. Si se le podría fichar del Newcastle es, obviamente, otra cuestión. Pero como jugador individual, sí, soy un gran admirador suyo. Creo que debería tener un papel importante en el Mundial de este año».
Cómo reaccionó Gordon ante los rumores anteriores sobre su posible fichaje por el Liverpool
No es la primera vez que se habla de un posible fichaje de Gordon por el club de su infancia. Hace dos años, en 2024, los rumores sobre su posible llegada al Liverpool le alteraron en un verano en el que también disputó su primer gran torneo como internacional absoluto.
Desde entonces, Gordon habló con el Daily Mail sobre aquella saga, que no supuso su regreso a Merseyside: «Fue difícil: por un lado, tenía la Eurocopa, que fue horrible para mí mentalmente. Estaba allí, pero no jugaba.
Además, con las PSR pensaba que me iría en algún momento del mercado, pero no sucedió. Primero tuve que asimilar la idea de fichar por el Liverpool y luego, cuando no se dio, volver a aceptarlo; eso fue duro. Soy humano y es realmente difícil».
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El contrato de Gordon: por qué el Newcastle puede exigir una suma astronómica
Gordon tiene contrato en St James’ Park hasta 2030, así que el Newcastle no necesita venderlo. El club puede pedir el máximo precio, y se rumorea que ya lo ha fijado en 75 millones de libras (101 millones de dólares).
Liverpool podría verlo como una inversión necesaria y, al acercarse a la clasificación para la Champions, ofrecerle la competición europea de la que Newcastle quedará fuera en 2026.