Haaland ha revolucionado el fútbol mundial al eliminar a Brasil en octavos. Su potencia física y técnica, ya demostrada en el Manchester City, convence incluso a Carlo Ancelotti. Su potencia física y su dominio del balón se impusieron a todo y a todos. Lo demuestra en el Manchester City desde hace cuatro años, pero el Mundial permitió que el mundo viera al delantero que marcó nueve goles a Honduras en el Sub-20 de 2019.
Siete años después, el noruego ha alcanzado la cima en valoración y valor de mercado. El City niega una cláusula de salida, aunque su agente insiste en que los jugadores eligen su futuro.
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Haaland tiene el mejor contrato del City: ocho temporadas por delante (terminará con 33 años) y la promesa de que el equipo girará en torno a él.
Desde que el Real Madrid renunció a ficharlo cuando jugaba en el Molde noruego, los rumores sobre su llegada al club blanco se repiten con frecuencia. Con 17 años su nombre ya sonaba, pero fue el Salzburgo quien pagó los 8 millones pedidos.