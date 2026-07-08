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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Según el plan de Mbappé, la llegada de Haaland al Real Madrid es solo cuestión de tiempo

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¡Posible fecha para cerrar el acuerdo!

El nombre de Erling Haaland vuelve a sonar en el Real Madrid tras unas antiguas declaraciones del presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, que recordaron el deseo del noruego de vestir de blanco. Actualmente brilla con su selección en el Mundial 2026.

Tras eliminar a Brasil 2-1 en octavos, la estrella del Manchester City busca guiar a Noruega ante Inglaterra en cuartos.

  • Una preocupación constante... Es cuestión de tiempo

    El delantero noruego, autor de siete goles en este Mundial, es una de las estrellas del torneo y sigue despertando el interés del Real Madrid.

    El director de AS, José Félix Díaz, afirmó en un reportaje sobre la estrella del Manchester City: «Las personas cercanas a Haaland aseguran que su fichaje por el Real Madrid es solo cuestión de tiempo».

    Y añadió: «El presidente del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, sabe de lo que habla. Habló con el diario AS en junio, al final de la campaña electoral del Real Madrid, cuando se mencionaba a Haaland y a Jürgen Klopp. Watzke apostó por ambos y los conoce bien».

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  • Haaland vive un momento especial... La fecha de su incorporación al Real Madrid

    Díaz añadió: «Ahora, el delantero vive otro momento especial. Noruega vuelve al Mundial tras 28 años gracias al talento de Haaland y a sus siete goles».

    Sobre Klopp, recordó que siempre ha dicho que no entrenará a otro club. Y sobre Haaland, confirmó que no se irá este verano, pero dejó claro cuál será su destino en el futuro.

    Y subrayó que «Erling adora al Real Madrid y no lo oculta». «Creo que dentro de dos o tres años jugará allí, pero no ahora; su momento llegará». El director de AS añadió: «No se ha comprometido con ningún club, como dijo su padre», en referencia al interés que su futuro ha generado en la carrera electoral del Real Madrid.

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  • Una historia que se repite una y otra vez

    Haaland ha revolucionado el fútbol mundial al eliminar a Brasil en octavos. Su potencia física y técnica, ya demostrada en el Manchester City, convence incluso a Carlo Ancelotti. Su potencia física y su dominio del balón se impusieron a todo y a todos. Lo demuestra en el Manchester City desde hace cuatro años, pero el Mundial permitió que el mundo viera al delantero que marcó nueve goles a Honduras en el Sub-20 de 2019.

    Siete años después, el noruego ha alcanzado la cima en valoración y valor de mercado. El City niega una cláusula de salida, aunque su agente insiste en que los jugadores eligen su futuro.

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    Haaland tiene el mejor contrato del City: ocho temporadas por delante (terminará con 33 años) y la promesa de que el equipo girará en torno a él.

    Desde que el Real Madrid renunció a ficharlo cuando jugaba en el Molde noruego, los rumores sobre su llegada al club blanco se repiten con frecuencia. Con 17 años su nombre ya sonaba, pero fue el Salzburgo quien pagó los 8 millones pedidos.

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  • ¿Siguiendo los pasos de Mbappé?

    Díaz concluyó su informe diciendo: «Mbappé tardó siete años en aceptar fichar por el Real Madrid. Veremos si la historia se repite con Haaland y acaba fichando por el club blanco en algún momento de su carrera. Es muy querido en Valdebebas; de hecho, no ha dejado de serlo desde que destacó en las filas del Molde noruego con dieciséis años».

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