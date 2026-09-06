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Adhe Makayasa

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«Seguiré insistiendo»: Filipe Luis confirma el plan del Mónaco para la estrella del Cruz Azul Erik Lira

Fichajes
Filipe Luís
E. Lira
Mónaco
Ligue 1
Cruz Azul
Liga MX

El AS Mónaco volverá a la carga para fichar al centrocampista del Cruz Azul Erik Lira en los próximos mercados de fichajes, según ha confirmado el entrenador Filipe Luis. El internacional mexicano estuvo a punto de marcharse al Stade Louis II durante el verano, pero la operación se frustró después de que la salida prevista de Folarin Balogun no llegara a materializarse.

  • El traspaso de verano se frustró a última hora

    El traspaso propuesto de Lira a Francia se frustró después de que el Mónaco no lograra cerrar la salida de Balogun al Everton antes de que se cerrara el mercado de verano. El internacional mexicano estuvo a punto de completar su marcha a Europa para reforzar las opciones del centro del campo del Mónaco. A pesar de no concretarse la operación, el conjunto del Principado ha mantenido con firmeza al centrocampista en lo más alto de su lista de objetivos de fichajes.

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    El entrenador confirma su interés de cara al futuro

    Luis reiteró abiertamente su deseo de incorporar al mediocentro defensivo en medio de un impresionante inicio de campaña en la Ligue 1, en la que el equipo sumó el máximo de nueve puntos en sus tres primeros partidos. Preguntado por si haría otro intento por fichar al destacado jugador de Cruz Azul, Luis dijo a Fox: "Por supuesto. Siempre quiero grandes jugadores a mi lado. No pudo suceder, no pudo venir, pero seguiré insistiendo por él en cada mercado de fichajes que se abra".

  • Un estratega desvela grandes elogios

    La admiración del técnico brasileño por Lira se remonta a su etapa como entrenador del Flamengo, cuando se enfrentó a Cruz Azul. Luis añadió: «Para mí, Lira es top, top, top, top, top. Tiene nivel para jugar en Europa. De hecho, si ves el partido entre Flamengo y Cruz Azul, le puse un marcaje individual. Yo nunca, casi nunca, hago eso».

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  • Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Se prevé una nueva oferta en enero

    Se espera de forma generalizada que el Mónaco presente una nueva oferta formal cuando se reabra el mercado de fichajes de invierno para añadir profundidad a su centro del campo. Mientras tanto, Lira sigue siendo una figura indispensable para Cruz Azul en la Liga MX, mientras intenta mantener su mejor nivel de cara a un posible traslado a Europa. Cualquier movimiento al Stade Louis II dependerá de los movimientos en la plantilla y de que los clubes alcancen un acuerdo sobre la cuantía del traspaso.

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