El traspaso propuesto de Lira a Francia se frustró después de que el Mónaco no lograra cerrar la salida de Balogun al Everton antes de que se cerrara el mercado de verano. El internacional mexicano estuvo a punto de completar su marcha a Europa para reforzar las opciones del centro del campo del Mónaco. A pesar de no concretarse la operación, el conjunto del Principado ha mantenido con firmeza al centrocampista en lo más alto de su lista de objetivos de fichajes.