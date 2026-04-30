¿Seguirá un año más en el FC Bayern de Múnich? Al parecer, Manuel Neuer ya ha tomado una decisión

Neuer ya ha demostrado esta temporada que sigue siendo clave para el FCB. Sin embargo, el martes, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el portero vivió una noche curiosa.

En el 4-5 final en París, el campeón del mundo de 2014 vio cómo el balón cruzaba su portería en cinco ocasiones sin poder hacer nada: los disparos de la delantera parisina, liderada por Ousmane Dembélé, fueron imparables. Además, estableció un récord poco glorioso: no atajó ni un disparo a puerta, algo sin precedentes en la historia de la Liga de Campeones.