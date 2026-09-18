El extremo de 28 años, que irrumpió en la élite siendo un adolescente de talento precoz, pasó la temporada pasada ayudando al Barcelona a conquistar el título de La Liga. Disfrutó de un regreso a su mejor nivel junto a Lamine Yamal y compañía en Catalunya, pero no se ejecutó ninguna opción de compra.

También pasó por una cesión en el Aston Villa tras perder protagonismo en Mánchester con Ruben Amorim. Michael Carrick ha hecho borrón y cuenta nueva en el United, con el regreso a casa de un hijo pródigo.

Rashford ha tenido un papel destacado en el Manchester United al inicio de la campaña 2026-27, pero todavía espera su primer gol con el club desde principios de diciembre de 2024. A su lucrativo contrato en el llamado «Teatro de los Sueños» le queda algo menos de dos años.