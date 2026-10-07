Getty
Traducido por
¿Seguirá Jack Grealish en el Everton cuando sea agente libre? Decisión «interesante» para el delantero propiedad del Manchester City mientras busca sacudirse el «óxido» en Merseyside
El jugador de 100 millones de libras Grealish está dejando que su contrato con el City se agote
Eso se debe a que su campaña 2025-26 se vio frenada en seco cuando sufrió una lesión en el pie contra su antiguo club, el Aston Villa, que finalmente requirió cirugía. Regresó brevemente al Etihad Stadium, pero no encontró una hoja en blanco total con el nuevo técnico del City, Enzo Maresca.
Con eso en mente, un hombre que batió el récord británico de traspasos en 2021 al mudarse a Mánchester por 100 millones de libras (132 millones de dólares) se encuentra entrando en los últimos 12 meses de un lucrativo contrato.
- Getty Images
El Everton concede mayor libertad a la estrella de Inglaterra
Ese acuerdo se cumplirá mientras juega en el Everton, con David Moyes encantado de volver a tener a su disposición al talentoso futbolista de 31 años. En Grealish se reavivó una chispa antes de su inoportuna lesión de la pasada temporada, con una sonrisa de vuelta a su rostro.
Se convirtió en ganador del triplete con el City, al conquistar la Premier League y la Champions League, pero en general se consideró que Pep Guardiola lo había atado en corto, ya que sus instintos creativos se vieron apagados por las instrucciones de conservar el balón.
En el Hill Dickinson Stadium se le está dando mayor libertad, con el Everton dispuesto a darle rienda suelta al extremo internacional en 39 ocasiones. Si la temporada 2026-27 se desarrolla según lo previsto, podría negociarse en algún momento un contrato definitivo.
¿Seguirá Grealish en el Everton más allá del verano de 2027?
Preguntado por si ve a Grealish quedándose un tiempo, el exdefensa del Everton Stubbs, que hablaba por cortesía de Gambler Media, dijo a GOAL: «Creo que es un tema interesante, la verdad, si soy sincero.
«Pensé que cuando llegó el año pasado estuvo excelente. Estuvo realmente bien. En la primera parte de la temporada estuvo muy por encima de cualquiera en cuanto a calidad. Y luego, obviamente, tuvo su lesión en el pie y eso afectó al Everton.
«Creo que este verano siempre fue una de esas situaciones en las que el Everton se sentía muy cómodo. Creo que estaban muy cómodos con la situación y que estaban contentos de que esto fuera una incorporación muy tardía porque creo que estaban hablando con el City, creo que estaban hablando con Jack y al Everton le convenía no pagarle dos meses de salario cuando podían conseguirlo al final del mercado.
«Así que Jack volvió y creo que, en todo caso, probablemente estaba un poco por detrás de donde David habría querido por su falta de minutos con el Man City en la pretemporada. Y luego empezó a jugar en el último partido o en los dos últimos.
«Si soy sincero, porque me encanta Jack, ha parecido un poco falto de ritmo. Creo que todavía está encontrando el tono competitivo. Pero creo que este parón le habrá venido de maravilla. Y sí espero que, después del parón internacional, empecemos a ver cada vez más a Jack Grealish».
- Getty
Grealish tiene mucho que ofrecer tras los rumores sobre la MLS y Arabia Saudí
Grealish ha disputado cuatro partidos con el Everton desde que regresó a sus filas. Todavía espera su primer gol de la temporada 2026-27, después de haber firmado dos tantos en 22 partidos la pasada campaña.
En un momento dado se habló de que el natural de West Midlands abandonara por completo el fútbol inglés, en medio de vínculos con equipos de la MLS y de la Saudi Pro League, pero está claro que aún tiene mucho que ofrecer y el Everton esperará ser quien se beneficie de ello durante las próximas semanas, meses y, potencialmente, años.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias