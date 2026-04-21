Goal.com
En directo
USMNT Bubble Stars (04.21.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Seguimiento de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: ¿Qué jugadores luchan por un puesto en el Mundial?

USA
World Cup
FEATURES

Mauricio Pochettino no puede llevar a todos al Mundial, así que, ¿qué jugadores luchan por esas plazas?

No todos los jugadores que han sido clave para la selección masculina de Estados Unidos en los últimos años estarán en el Mundial este verano. Algunos se quedarán con el corazón roto, y Mauricio Pochettino reconoce que esa será la peor parte.

Tras la derrota ante Portugal, Pochettino mencionó que entre 35 y 40 jugadores compiten por un lugar en la lista. Eso significa que entre 11 y 16 se quedarán fuera de los 26. Solo unos pocos, como Christian Pulisic, Chris Richards y Weston McKennie, pueden respirar tranquilos. ¿Y fuera de ese grupo de cinco a diez jugadores? Todo está en el aire.

¿Quiénes están en la cuerda floja? ¿Qué puestos aún se disputan? GOAL analiza el rendimiento de los candidatos y cómo podría quedar todo cuando Pochettino anuncie la lista definitiva.

  • FC Cincinnati v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Portero

    Matt Freese tiene su lugar asegurado. Matt Turner, gracias a su experiencia, también lo tendría. Pero el tercer puesto aún se disputa.

    Chris Brady, Roman Celentano y Patrick Schulte luchan por él y siguen siendo piezas clave en sus equipos de la MLS. Si nos guiamos solo por el rendimiento de los clubes, Brady lleva ventaja, pues el Chicago Fire supera con claridad a los dos equipos de Ohio. Además, es el más joven del grupo, lo que le otorga un pequeño plus.

    Sin embargo, de todas las posiciones, la del tercer portero es la que menos depende del estado de forma, por lo que la decisión podría basarse más en la intuición que en las estadísticas.

    • Anuncios
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Defensas centrales

    Casi todos los centrales que no se llamen Chris Richards deberían mirar por encima del hombro, aunque algunos se sentirán más tranquilos que otros.

    Auston Trusty puede estar tranquilo: brilló en la pretemporada de marzo y luego en el Celtic. El central de 37 años aprovechó el parón internacional y ya suma tres victorias seguidas en abril. En cambio, su compañero y exjugador del Philadelphia Union, Mark McKenzie, no ha tenido la misma fortuna: el Toulouse ha perdido 7-1 en sus dos partidos tras el parón, ante PSG y Lille.

    En la MLS, Tim Ream abandonó el Charlotte FC-NYCFC por una aparente lesión inguinal que, según el técnico Dean Smith, no reviste gravedad y tranquiliza a Mauricio Pochettino.

    Por su parte, Miles Robinson ve cómo el FC Cincinnati atraviesa problemas defensivos en un momento clave para su lucha por un puesto de central.

  • Max Arfsten-usa-20250629(C)Getty Images

    Defensa

    Cómo valora Pochettino a Tim Weah es clave. ¿Es suplente por izquierda, por derecha o en ambos lados? La decisión ajusta la plantilla y podría marginar a algún buen jugador.

    Hay una jerarquía clara: Sergino Dest y Alex Freeman en la derecha, Antonee Robinson y Max Arfsten en la izquierda. La lesión de John Tolkin, ya en la cuerda floja, lo ha dejado aún más claro. ¿Optará Pochettino por dejar en casa a uno de estos jugadores para liberar espacio?

    Dest está lesionado, así que su forma es una incógnita. Si Robinson está sano, juega. Arfsten es titular en el Crew y ha marcado dos goles y dado dos asistencias en cuatro partidos, mientras que Freeman sigue adaptándose al Villarreal y apenas ha sumado minutos.

    El comodín, Joe Scally, marcó hace poco con el Borussia Mönchengladbach y puede actuar como lateral derecho, izquierdo o central. Esa versatilidad puede ayudarle o perjudicarle, pero está en la pugna pese a tener menos oportunidades que los demás.

  • Sebastian Berhalter, USMNTGetty

    Centrocampistas centrales

    Se mire por donde se mire, alguien quedará fuera. Hay tantos centrocampistas que no todos entrarán en la lista final de 26.

    Tanner Tessmann parecía tener ventaja para ser titular, pero su tiempo de juego ha sido esporádico en el último mes. Al contrario, Aidan Morris ha brillado en el Middlesbrough y ha dado un paso adelante con la selección estadounidense en las dos últimas concentraciones. Johnny Cardoso sigue siendo la incógnita, aunque sus 45 minutos contra Bélgica deberían tranquilizar sobre su inclusión este verano.

    En la MLS, Cristian Roldán brilla con los Seattle Sounders: dos asistencias ante Tigres y dos goles frente a St. Louis City. Sebastian Berhalter mantiene su nivel con tres tantos y tres asistencias en 587 minutos.

    Jack McGlynn, con dos asistencias en sus tres primeros partidos, intentaba recuperar terreno hasta que una lesión de rodilla lo frenó hace un mes. Entre los que han despuntado tarde figura Yunus Musah, ausente de la selección más de un año pese a su talento. Su caso parece más cercano a quedarse fuera por falta de minutos.

    Gianluca Busio, ausente del combinado desde 2024, brilla en la Serie B con el Venezia y podría ser la sorpresa.

  • Gio Reyna USMNT 2025Getty

    Centrocampistas ofensivos

    Aún no se sabe cuántos jugadores convocará Pochettino para esta posición, pero Christian Pulisic, Weston McKennie y Malik Tillman tienen el puesto asegurado. Para el resto, la competencia será dura.

    El gran nombre aquí es, por supuesto, Gio Reyna, que no ha hecho demasiado en las últimas semanas para mejorar su situación. Solo ha jugado 23 minutos desde que terminó la concentración y sigue sin tener mucho protagonismo en el Gladbach. Por su talento, tiene el puesto asegurado. ¿Pero por su estado de forma? Bueno, por eso está en la cuerda floja.

    Brenden Aaronson y Diego Luna luchan por el otro puesto. Luna, tras perderse el inicio de temporada y la concentración de marzo por lesión, ha marcado dos goles y dado una asistencia en sus dos últimos partidos, recuperando su mejor nivel. Aaronson, por su parte, ha sumado asistencias en sus dos últimos compromisos europeos. La decisión podría reducirse a una cuestión de encaje táctico: ambos aportan energía y desborde, pero ¿a quién prefiere Pochettino? Es probable que solo uno de los dos se quede, y más aún si el técnico opta por incluir a Reyna.

    Alejandro Zendejas también está en la cuerda floja, pero su poca participación reciente lo deja fuera.

  • Haji Wright USMNT HICGetty Images

    Delanteros

    La lesión de Patrick Agyemang ha aclarado la situación: solo quedan tres delanteros.

    Ahora los delanteros parecen fijos: Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright. Pepi y Wright competían con Agyemang por dos puestos, pero la lesión del jugador del Derby County eliminó esa necesidad.

    Brian White, Damion Downs y Josh Sargent han brillado, pero parece complicado que alguno de ellos desbanque a los tres primeros cuando se elijan las convocatorias.