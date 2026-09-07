Según Lance, Botafogo ha dado un paso de gigante en las negociaciones para fichar al extremo internacional marroquí Hakim Ziyech. El jugador de 33 años, que actualmente milita en el Wydad Casablanca, está cerca de cerrar su traspaso al club brasileño.

La estructura de gestión de la SAF de Botafogo está actuando con cautela, pero considera que la operación se encuentra en una fase avanzada.

Botafogo espera llevar a la exestrella del Ajax y del Chelsea a Río de Janeiro a principios de la próxima semana para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato hasta diciembre de 2027.



