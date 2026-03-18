La remontada, tras el 6-1 de la ida, parece imposible, pero el Atalanta quiere darlo todo en este partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. La presentación del partido en Amazon Prime Video corrió a cargo de una leyenda del fútbol y exjugador del Milan, el Real Madrid y el Inter (entre otros), Clarence Seedorf, quien ofreció sus claves para interpretar el encuentro que se disputará en Alemania, sobre el césped del Allianz Arena.
Traducido por
Seedorf, convencido: «A veces te dan una paliza. El Atalanta debe fijarse como objetivo ganar el Scudetto»
LA IDENTIDAD NO CAMBIA
Seedorf comenzó señalando que las derrotas decisivas no pueden cambiar la identidad de un equipo: «A veces te dan una paliza, pero eso no puede cambiar tu identidad, lo que has hecho o el estado de forma en el que te encuentras. A veces estás en plena forma y pierdes partidos increíbles. El club, los jugadores y el ambiente del Atalanta son aspectos muy consolidados, de manera muy concreta. Y tienen la capacidad de pasar página, porque hay que seguir adelante: recuerdo cuando con el Milan perdimos la final de la Champions contra el Liverpool; al mes siguiente ya volvíamos a empezar. Sin darle vueltas. Y creo que esa es una fortaleza de este club, ganada a lo largo de los años».
LOS OBJETIVOS QUE HAY QUE MARCARSE
«Seguir adelante» es el mensaje de Seedorf, quien también define cuáles deberían ser, de forma realista, los objetivos del Atalanta para el futuro, poniendo el listón muy alto: «A estas alturas, el Atalanta debe fijarse como objetivo ganar la Serie A, ir más allá de todo. Incluso más allá de Gasperini, que ya no está. Deben comenzar la temporada con el objetivo de ganar el campeonato, siguiendo un poco los pasos del Chelsea».