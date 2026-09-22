Preguntado por lo que Klopp debe conseguir para que se respeten esas condiciones, con una Eurocopa primero en 2028, el exinternacional alemán Huth, que hablaba a través de SportsbookReview.com, que también cubre las ofertas actuales de Polymarket y la disponibilidad de códigos promocionales, dijo a GOAL: «¡Ser menos mierda! El listón no está muy alto ahora mismo, creo.

«Creo que lo que ese nombramiento ya ha hecho en Alemania, sin que Alemania haya jugado todavía ni un partido, es aportar esa unión de inmediato, algo que pasó el mismo día en que fue nombrado. Todo el mundo decía: “sí, sí, ahora ya tenemos a ese tipo que queríamos hace 10 años”.

«Obviamente, antes estuvo en el Liverpool y en el Dortmund. Pero tiene esa personalidad, esa mentalidad, ese conocimiento de lo que hace falta para volver a unir a una nación. Y no sé si viste su primera rueda de prensa, pero yo pensé: “oh, ¿dónde están mis botas? ¡Quiero volver a ponérmelas y empezar a jugar otra vez!”. No es que me fueran a convocar, pero ya me entiendes. O sea, estaba viendo otra vez la rueda de prensa.

«Solo puedo imaginarme siendo un jugador en activo y escuchando una rueda de prensa así, porque no hubo tonterías. No hubo palabras rebuscadas. Fue como: “escuchad, si queréis jugar con Alemania, vais a tener que correr un poco más, vais a tener que pelear más, esto va a significar un poco más cuando os pongáis el escudo”.

«Habría sido muy fácil cargar contra los anteriores seleccionadores y decir: “aquello fue una basura”, algo que creo que no hizo. Simplemente dijo: “bueno, necesitamos ese extra al comparar a Alemania con otras selecciones que llegaron más lejos en la Eurocopa y en el Mundial”.

«Así que, por ahora, habla bien. El feedback de los clubes de la Bundesliga ha sido bueno. Ha ido a muchos partidos en pretemporada y también a encuentros de clubes. Así que sobre el papel tiene muy buena pinta.

«Pero me imagino totalmente que Alemania va a ser mucho mejor en los próximos torneos de lo que ha sido en el pasado. Eso no quiere decir que vaya a ganarlos. Creo que incluso ellos mismos dijeron: “escuchad, vamos a intentar ganarlo, por supuesto, ese es el objetivo, pero están Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, hay otras auténticas potencias del fútbol ahí fuera, pero vamos a salir y desde luego lo vamos a dejar todo en el campo”.

«Eso no ha sido así en el caso de Alemania durante los últimos años. Así que estoy emocionado. ¡Vamos, Alemania!

«Hemos sido una mierda desde 2014, así que una semifinal estaría bien. Pero si Alemania puede replicar cualquier cosa de la intensidad, el ritmo, la energía y el espíritu del Liverpool y del Dortmund, ¡me estoy emocionando! Sé que es difícil replicarlo en la selección, pero si pueden hacerlo, si puedes hacerlo, ¡eso sería fútbol heavy metal!»