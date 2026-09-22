Getty
Traducido por
«Sed menos mierda»: a Jurgen Klopp le ponen un reto sencillo como seleccionador de Alemania, mientras confían en que el exentrenador del Liverpool lleve su «fútbol heavy metal» a la Eurocopa y al Mundial
Klopp dimitió como entrenador del Liverpool en 2024
Klopp se alejó del estrés de los banquillos durante el verano de 2024 al poner fin a una icónica etapa de nueve años en Anfield. Había llevado a Merseyside los títulos de la Premier League y de la Champions League.
Tras optar por acortar su contrato, el enigmático técnico se unió a Red Bull como director global de fútbol. Pudo disfrutar de más tiempo en familia, al quitarse de encima la presión de elegir los onces iniciales y supervisar las operaciones en el mercado de fichajes.
- Getty/GOAL
Convencido para volver al banquillo por Alemania
Sin embargo, siempre iba a haber una espina que Klopp necesitaba sacarse, ya que era difícil olvidarse del campo de entrenamiento cuando se ha pasado toda la vida adulta en ese entorno. Se le vinculó con varios cargos destacados en toda Europa, incluido el del Real Madrid.
Finalmente, después de ver a Julian Nagelsmann dirigir una decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de 2026, Klopp fue atraído de nuevo al banquillo por Alemania. A sus 59 años, está listo para llevar su estilo único de dirección de nuevo a vestuarios y áreas técnicas de todo el mundo, tras firmar un contrato hasta el Mundial de 2030.
¿Cómo sería el éxito para Klopp?
Preguntado por lo que Klopp debe conseguir para que se respeten esas condiciones, con una Eurocopa primero en 2028, el exinternacional alemán Huth, que hablaba a través de SportsbookReview.com, que también cubre las ofertas actuales de Polymarket y la disponibilidad de códigos promocionales, dijo a GOAL: «¡Ser menos mierda! El listón no está muy alto ahora mismo, creo.
«Creo que lo que ese nombramiento ya ha hecho en Alemania, sin que Alemania haya jugado todavía ni un partido, es aportar esa unión de inmediato, algo que pasó el mismo día en que fue nombrado. Todo el mundo decía: “sí, sí, ahora ya tenemos a ese tipo que queríamos hace 10 años”.
«Obviamente, antes estuvo en el Liverpool y en el Dortmund. Pero tiene esa personalidad, esa mentalidad, ese conocimiento de lo que hace falta para volver a unir a una nación. Y no sé si viste su primera rueda de prensa, pero yo pensé: “oh, ¿dónde están mis botas? ¡Quiero volver a ponérmelas y empezar a jugar otra vez!”. No es que me fueran a convocar, pero ya me entiendes. O sea, estaba viendo otra vez la rueda de prensa.
«Solo puedo imaginarme siendo un jugador en activo y escuchando una rueda de prensa así, porque no hubo tonterías. No hubo palabras rebuscadas. Fue como: “escuchad, si queréis jugar con Alemania, vais a tener que correr un poco más, vais a tener que pelear más, esto va a significar un poco más cuando os pongáis el escudo”.
«Habría sido muy fácil cargar contra los anteriores seleccionadores y decir: “aquello fue una basura”, algo que creo que no hizo. Simplemente dijo: “bueno, necesitamos ese extra al comparar a Alemania con otras selecciones que llegaron más lejos en la Eurocopa y en el Mundial”.
«Así que, por ahora, habla bien. El feedback de los clubes de la Bundesliga ha sido bueno. Ha ido a muchos partidos en pretemporada y también a encuentros de clubes. Así que sobre el papel tiene muy buena pinta.
«Pero me imagino totalmente que Alemania va a ser mucho mejor en los próximos torneos de lo que ha sido en el pasado. Eso no quiere decir que vaya a ganarlos. Creo que incluso ellos mismos dijeron: “escuchad, vamos a intentar ganarlo, por supuesto, ese es el objetivo, pero están Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, hay otras auténticas potencias del fútbol ahí fuera, pero vamos a salir y desde luego lo vamos a dejar todo en el campo”.
«Eso no ha sido así en el caso de Alemania durante los últimos años. Así que estoy emocionado. ¡Vamos, Alemania!
«Hemos sido una mierda desde 2014, así que una semifinal estaría bien. Pero si Alemania puede replicar cualquier cosa de la intensidad, el ritmo, la energía y el espíritu del Liverpool y del Dortmund, ¡me estoy emocionando! Sé que es difícil replicarlo en la selección, pero si pueden hacerlo, si puedes hacerlo, ¡eso sería fútbol heavy metal!»
- Getty
Calendario de Alemania: los primeros partidos de la Nations League para Klopp
La era de Klopp arrancará el jueves con un duelo de la Liga de Naciones de la UEFA ante Países Bajos en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Su primer partido en casa llegará el domingo, cuando reciba a Grecia en el WWK Arena de Augsburgo.
La clasificación para la Eurocopa 2028 comenzará en marzo de 2027, y alcanzar los cuartos de final en ese torneo como anfitriona en casa en 2024 es el mejor resultado que ha logrado Alemania en sus últimas cinco apariciones en grandes competiciones.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias