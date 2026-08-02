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¡Secuestro a la vista! Mohamed Salah se acerca a un sorprendente acuerdo mientras un club europeo adelanta a sus rivales en la carrera por fichar al ex del Liverpool como agente libre
El Trabzonspor avanza en su persecución de Salah
El Trabzonspor se ha convertido en el principal favorito para fichar a Salah después de que, según los informes, haya logrado avances significativos en las negociaciones con los representantes del exextremo del Liverpool. Según Foot Mercato, el club turco está cerca de alcanzar un acuerdo total por el agente libre.
El conjunto de la Superliga turca terminó tercero la temporada pasada y busca reforzar su plantilla con el objetivo de pelear por el título. Salah llegaría sin coste de traspaso y aportaría una capacidad goleadora contrastada, creatividad y experiencia al máximo nivel.
Los avances del Trabzonspor también han cambiado el panorama para el Besiktas, que anteriormente había alcanzado un acuerdo verbal para un contrato de un año con opción a una temporada más, antes de que las conversaciones, según los informes, se estancaran por diferencias económicas.
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El presidente del club responde a la especulación sobre el traspaso
El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha rebajado la importancia de las informaciones que apuntan a que el acuerdo ya está cerrado, e insistió en que las negociaciones no han llegado a ese punto. «Se está diciendo mucho, pero no hay ningún acuerdo con Mohamed Salah», dijo Dogan a A Spor. «No hay ningún plan para que viaje mañana al Trabzonspor. Si hubiera existido un plan así, habríamos informado de ello a los medios y a los aficionados.
«¿Quién de nosotros no querría fichar a un jugador del calibre de Mohamed Salah? Por supuesto que nos gustaría, pero la realidad es que en este momento no hay ningún acuerdo».
Preguntado directamente por las negociaciones con el internacional egipcio, Dogan no quiso dar más detalles y afirmó: «No quiero hablar de este asunto».
El Trabzonspor prepara una propuesta ambiciosa
El prestigioso periodista turco Yagiz Sabuncuoglu asegura que el Trabzonspor ha preparado una lucrativa oferta de 17 millones de euros por temporada con un contrato de dos años en un intento de convencer a Salah para que se una al club. De completarse, la operación le convertiría en el jugador mejor pagado de la historia de la liga turca.
Sin embargo, el Trabzonspor no es el único club que sigue de cerca la situación. Varios equipos de la Saudi Pro League continúan atentos a Salah, y el Al-Ittihad ya había mostrado anteriormente un fuerte interés en fichar al delantero egipcio.
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Las negociaciones continúan en medio del interés de otros clubes
Se espera que las conversaciones entre el Trabzonspor y el entorno de Salah continúen mientras el club intenta cerrar uno de los fichajes más importantes de su historia. A pesar de las informaciones sobre avances, los comentarios de Dogan sugieren que todavía queda trabajo por hacer antes de que se pueda confirmar cualquier acuerdo. El interés saudí también sigue siendo un posible obstáculo, lo que significa que el Trabzonspor todavía podría tener competencia antes de que se decida el futuro de Salah.
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