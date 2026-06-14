Secretos y realidades... Cifras impactantes sacuden a Arabia Saudí antes del partido contra Uruguay

Uruguay llega con una dilatada trayectoria: fue la primera campeona en 1930 y ganó su segundo título en 1950.
El equipo está dirigido por el veterano entrenador Marcelo Bielsa, que disputa su tercer Mundial tras dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.
Uruguay terminó cuarta en la eliminatoria sudamericana y fue la única que venció a Argentina como visitante; el delantero Darwin Núñez brilló con siete goles o asistencias.
Lee también... Exestrella de Brasil: ¡Fábio nos salvó de las tormentas de Marruecos!
Pese a su palmarés, Uruguay no suele empezar bien los Mundiales: una victoria, cuatro empates y tres derrotas en sus últimos ocho debut.
Su único duelo mundialista acabó 1-0 para Uruguay en 2018, gol de Luis Suárez, y el amistoso de 2014 en Riad terminó 1-1.
Más allá de las estadísticas y las expectativas, el partido se decidirá sobre el césped, donde «Los Verdes» aspiran a dar una nueva sorpresa, como ya hicieron ante Argentina hace cuatro años.