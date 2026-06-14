Secretos y realidades... Cifras impactantes sacuden a Arabia Saudí antes del partido contra Uruguay

La red internacional «Opta», especializada en estadísticas y análisis de datos, prevé que Uruguay gane el partido con una ventaja clara. Tras simular 25 000 partidos, el superordenador otorgó a Uruguay un 64,7 % de probabilidades de ganar, frente al 13,9 % de Arabia Saudí y un 21,4 % de empate.

Estos números reflejan el difícil reto que afronta el equipo del técnico griego Georgios Donis, especialmente tras el irregular camino de Arabia Saudí en la fase asiática: tercera en la tercera ronda y clasificada en la cuarta tras superar a Irak e Indonesia.

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Los «Verdes» marcaron solo 10 goles en 12 partidos de la fase de clasificación, lo que provocó la salida del seleccionador francés Hervé Renard y abrió la puerta a Donis para asumir el cargo. Desde entonces, venció 3-0 a Puerto Rico, empató 0-0 con Senegal y perdió contra Ecuador en su debut.