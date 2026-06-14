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Secretos y realidades... Cifras impactantes sacuden a Arabia Saudí antes del partido contra Uruguay

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Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
G. Donis
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Uruguay
EE. UU.
Grecia

Al «Verde» le espera un duro enfrentamiento al inicio del Mundial

La selección saudí debutará en el Mundial 2026 el martes, a la 1:00, contra Uruguay en la primera jornada del Grupo 8, que también integra a España y Cabo Verde. Los «Verdes» buscan un buen inicio ante una de las mejores de Sudamérica.

Los Verdes buscan mostrar su mejor versión bajo la dirección del nuevo seleccionador griego, Georgios Donis, quien reemplazó al francés Hervé Renard.

  • Predicciones de «Opta» para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay

    La red internacional «Opta», especializada en estadísticas y análisis de datos, prevé que Uruguay gane el partido con una ventaja clara. Tras simular 25 000 partidos, el superordenador otorgó a Uruguay un 64,7 % de probabilidades de ganar, frente al 13,9 % de Arabia Saudí y un 21,4 % de empate.

    Estos números reflejan el difícil reto que afronta el equipo del técnico griego Georgios Donis, especialmente tras el irregular camino de Arabia Saudí en la fase asiática: tercera en la tercera ronda y clasificada en la cuarta tras superar a Irak e Indonesia.

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    Los «Verdes» marcaron solo 10 goles en 12 partidos de la fase de clasificación, lo que provocó la salida del seleccionador francés Hervé Renard y abrió la puerta a Donis para asumir el cargo. Desde entonces, venció 3-0 a Puerto Rico, empató 0-0 con Senegal y perdió contra Ecuador en su debut.

    • Anuncios
  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Los recuerdos de Argentina no bastan

    A pesar de la histórica victoria sobre Argentina en el partido inaugural del Mundial 2022, Opta advierte que repetir la hazaña ante Uruguay no será fácil: Arabia Saudí ha perdido 13 de sus 19 partidos mundialistas (68 %), el peor porcentaje entre las selecciones con más de 15 encuentros.

    Además, solo ha dejado su portería a cero una vez: en el 1-0 ante Bélgica en 1994, su mejor actuación histórica, cuando alcanzó los octavos de final.

    La afición confía en Feras Al-Buraikan, máximo goleador de la fase de clasificación con cinco tantos, y en Salem Al-Dossari, mejor jugador de Asia y líder del equipo.

  • FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSAAFP

    Uruguay... La historia y las estrellas, codo con codo

    Uruguay llega con una dilatada trayectoria: fue la primera campeona en 1930 y ganó su segundo título en 1950.

    El equipo está dirigido por el veterano entrenador Marcelo Bielsa, que disputa su tercer Mundial tras dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

    Uruguay terminó cuarta en la eliminatoria sudamericana y fue la única que venció a Argentina como visitante; el delantero Darwin Núñez brilló con siete goles o asistencias.

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    Pese a su palmarés, Uruguay no suele empezar bien los Mundiales: una victoria, cuatro empates y tres derrotas en sus últimos ocho debut.

    Su único duelo mundialista acabó 1-0 para Uruguay en 2018, gol de Luis Suárez, y el amistoso de 2014 en Riad terminó 1-1.

    Más allá de las estadísticas y las expectativas, el partido se decidirá sobre el césped, donde «Los Verdes» aspiran a dar una nueva sorpresa, como ya hicieron ante Argentina hace cuatro años.

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