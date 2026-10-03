El entrenador es plenamente consciente de que las ideas tácticas sirven de poco sin el impulso anímico que solo una victoria puede dar a su vestuario. «Seguro que queremos lograr una primera [victoria] realmente positiva sobre el campo», añadió. «En términos de clasificación, queremos esto, pero creo que es importante para los jugadores conseguir una primera victoria, que todo tenga sentido porque la victoria trae la alegría y la alegría da la libertad sobre el campo para tomar decisiones y acelerar el proceso. Si conseguimos los tres puntos en Eslovenia, que creo que merecemos, quizá hablaríamos de esto de una manera un poco diferente, pero es así».

Si no logra ganar, Pocognoli se unirá a John Prentice, Berti Vogts y George Burley como los únicos seleccionadores de Escocia que no ganaron ninguno de sus tres primeros partidos. Aun así, los escoceses pueden aferrarse al hecho de haber perdido solo una vez en sus siete anteriores partidos fuera de casa, además de seguir invictos en sus tres últimos enfrentamientos con Macedonia del Norte desde septiembre de 2008.