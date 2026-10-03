Getty Images Sport
Traducido por
Sebastien Pocognoli apunta a la primera victoria ante Escocia para impulsar la confianza antes del choque contra Macedonia del Norte
El entrenador belga busca un avance vital
La etapa de Pocognoli comenzó con un empate sin goles en Eslovenia antes de que su primer partido en casa terminara con una derrota por 3-0 ante Suiza tras la temprana tarjeta roja de Jack Hendry. El Ejército del Tartán no ha logrado marcar en cuatro partidos consecutivos por segunda vez en su historia, repitiendo una sequía que se vio por última vez en mayo de 1971. El viaje del sábado a Skopje presenta una oportunidad inmediata para poner fin a esa mala racha antes de que la frustración siga aumentando.
- Focus Images
El seleccionador belga rechaza hablar de presión
Aunque Pocognoli rechazó las insinuaciones de que Escocia debe ganar a Macedonia del Norte, sabe que su equipo necesita una victoria más pronto que tarde. Sin embargo, cuando BBC Scotland le preguntó si se siente presionado para lograr ese ansiado resultado, el belga fue tajante: "No, porque el reto va más allá de esta concentración, ya sabes, tenemos que ir paso a paso".
La primera victoria, crucial para la confianza
El entrenador es plenamente consciente de que las ideas tácticas sirven de poco sin el impulso anímico que solo una victoria puede dar a su vestuario. «Seguro que queremos lograr una primera [victoria] realmente positiva sobre el campo», añadió. «En términos de clasificación, queremos esto, pero creo que es importante para los jugadores conseguir una primera victoria, que todo tenga sentido porque la victoria trae la alegría y la alegría da la libertad sobre el campo para tomar decisiones y acelerar el proceso. Si conseguimos los tres puntos en Eslovenia, que creo que merecemos, quizá hablaríamos de esto de una manera un poco diferente, pero es así».
Si no logra ganar, Pocognoli se unirá a John Prentice, Berti Vogts y George Burley como los únicos seleccionadores de Escocia que no ganaron ninguno de sus tres primeros partidos. Aun así, los escoceses pueden aferrarse al hecho de haber perdido solo una vez en sus siete anteriores partidos fuera de casa, además de seguir invictos en sus tres últimos enfrentamientos con Macedonia del Norte desde septiembre de 2008.
- Focus Images
El histórico récord goleador acecha
Escocia debe encontrar la forma de superar la línea defensiva de Macedonia del Norte para evitar encadenar cinco partidos consecutivos sin marcar por primera vez en su historia. Afrontar un complicado partido a domicilio sin el sancionado Hendry pondrá a prueba a fondo la solidez defensiva de los visitantes. Sumar los tres puntos fuera de casa supondría un impulso bienvenido antes de regresar a casa para enfrentarse a Eslovenia el martes 6 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias