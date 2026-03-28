Sean Dyche se toma a broma los rumores sobre su posible fichaje por el Tottenham y cuenta cómo un aficionado le preguntó si sustituiría a Igor Tudor mientras tomaba una Guinness en un pub

En una entrevista en talkSPORT, Dyche relató una divertida anécdota con un aficionado que ilustra a la perfección lo rápido que los rumores futbolísticos pueden descontrolarse. El técnico, de 54 años, se encontraba el viernes en un pub, lo que llevó a muchos a creer que estaba en la capital para cerrar un acuerdo con los Spurs. Sin embargo, la realidad fue mucho más discreta de lo que sugerían los detectives de Internet. Riendo mientras comentaba los rumores, Dyche dijo: «Es genial. Sinceramente, estaba en un pub un poco más arriba, cerca de mi casa de allí. Y un tipo me dice: “Oh, se supone que estás en negociaciones con los Spurs”. Y yo le respondí: “Bueno, estoy sentado a tu lado tomándome una pinta de Guinness, así que es poco probable. Le dije: “A menos que trabajes para los Spurs y ellos estén en el pub The Seven Stars tomándose una pinta de Guinness, ¡es muy poco probable! No, no lo estoy. Estoy contigo, amigo. Y estoy en talkSPORT. Eso es lo que estoy haciendo”».