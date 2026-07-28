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Sean Dyche asegura que Andoni Iraola «juega un fútbol de categorías inferiores» en una valoración sincera del nuevo entrenador del Liverpool
Adaptarse a la Premier League
Dyche ha elogiado la flexibilidad táctica del nuevo entrenador del Liverpool, Iraola. En declaraciones en el podcast The Good, the Bad and The Football, el exentrenador del Everton ofreció una valoración sincera de las cualidades de Iraola como técnico.
Iraola se ganó su mediático salto a Anfield después de firmar tres temporadas impresionantes al frente del Bournemouth. Sin embargo, su aterrizaje inicial en el fútbol inglés estuvo lejos de ser sencillo. El español no logró ganar ninguno de sus primeros nueve partidos al mando de los Cherries en la Premier League. Esa difícil racha inicial incluyó una dura derrota por 3-0 ante el Everton de Dyche en octubre de 2023.
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Un cambio táctico pragmático
Tras aquella dura derrota en Merseyside, Iraola se dio cuenta rápidamente de que su estilo de juego previsto difícilmente iba a dar resultados. Posteriormente hizo un cambio drástico en su planteamiento para asegurar la permanencia. Como resultado, el Bournemouth ganó de inmediato por 2-1 al Burnley en la liga. Dyche elogió esa capacidad de adaptación y señaló que Iraola adoptó esencialmente un estilo más directo, pero ejecutado con futbolistas superiores desde el punto de vista físico.
«Iraola básicamente juega al fútbol de categorías inferiores, pero a un alto nivel», explicó Dyche. «Te mandan balones a la espalda una y otra vez, y te someten. Es una versión de alta calidad y alta energía».
Abandonando la vía española
El marcado contraste entre los primeros partidos de Iraola y la fórmula con la que acabó triunfando dejó una impresión duradera en Dyche. Admitió que le sorprendió la disposición del español a abandonar por completo su filosofía futbolística inicial.
«Me maravilló, porque nosotros les pasamos por encima en el Everton cuando intentaba jugar a lo que imaginarías que es la manera española», añadió. «Creo que es brillante gestionando, ya que se notaba que dijo: “esto no va a funcionar”.
«La siguiente vez que jugamos contra ellos, nos bombardearon con balones, nos hicieron girarnos, los laterales no paraban de darse la vuelta y tener que correr hacia su propia portería, los centrales pensando que nunca tenían un respiro. Parecían un equipo diferente y ha hecho un trabajo brillante».
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Llevando la energía a Anfield
Esa incesante evolución táctica transformó al Bournemouth en un equipo completamente distinto. Ahora, Iraola tiene la misión de llevar esa misma fórmula ganadora a uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La afición de Anfield estará ansiosa por ver cómo su estilo intenso y de presión se adapta a una plantilla repleta de talento de élite. El técnico estará sometido a un intenso escrutinio mientras busca imponer su autoridad en Merseyside.
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