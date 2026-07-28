Dyche ha elogiado la flexibilidad táctica del nuevo entrenador del Liverpool, Iraola. En declaraciones en el podcast The Good, the Bad and The Football, el exentrenador del Everton ofreció una valoración sincera de las cualidades de Iraola como técnico.

Iraola se ganó su mediático salto a Anfield después de firmar tres temporadas impresionantes al frente del Bournemouth. Sin embargo, su aterrizaje inicial en el fútbol inglés estuvo lejos de ser sencillo. El español no logró ganar ninguno de sus primeros nueve partidos al mando de los Cherries en la Premier League. Esa difícil racha inicial incluyó una dura derrota por 3-0 ante el Everton de Dyche en octubre de 2023.