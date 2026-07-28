Dyche ha elogiado la flexibilidad táctica del nuevo entrenador del Liverpool, Iraola. En declaraciones a The Good, The Bad & The Football, en colaboración con Midnite, el exentrenador del Everton ofreció una valoración sincera de las capacidades de Iraola como técnico.

Iraola se ganó su mediático fichaje por Anfield después de dirigir tres temporadas muy destacadas en el Bournemouth. Sin embargo, su aterrizaje inicial en el fútbol inglés estuvo lejos de ser sencillo. El español, de forma muy comentada, no logró ganar ninguno de sus primeros nueve partidos al frente del Bournemouth en la Premier League. Esa difícil racha inicial incluyó una dura derrota por 3-0 ante el Everton de Dyche en octubre de 2023.