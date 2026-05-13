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¡Sean Dyche aclara las cosas! El exentrenador de la Premier League responde a las acusaciones de que se ha afiliado al partido político de derecha «Reform»
Dyche responde a la imagen generada por IA que se ha vuelto viral
Dyche, de 54 años, usó Instagram para desmentir un gráfico falso que lo vinculaba a Reform. Escribió: «Aviso a quienes me siguen: está circulando una imagen generada por IA que dice que me he unido a Reform. NO ES CIERTO. Y punto».
La publicación viral incluía una cita falsa que parecía un respaldo oficial: «Siempre he creído en el trabajo duro, la honestidad y en poner a Gran Bretaña primero. Por eso apoyo a Reform UK».
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Historia de las citas falsas en las redes sociales
No es la primera vez que se le atribuyen falsamente palabras al entrenador. Antes se le relacionó con memes en los que se decía que usaba la expresión «tonterías woke absolutas». Aunque la frase se identificó con él, nunca la pronunció. En una entrevista con la revista FourFourTwo el año pasado, admitió: «Me preguntan por esto constantemente. Ojalá la hubiera registrado como marca. Como nunca la dije, me persigue por todas partes».
Extensa trayectoria directiva
Antes de centrarse en asuntos ajenos al campo, su etapa más reciente fue en el Nottingham Forest, que duró 114 días. Dirigió 25 partidos y sumó 10 victorias. Antes, en el Everton, dirigió 83 encuentros y consiguió 26 triunfos en 710 días. Sin embargo, se le recuerda sobre todo por sus 3.454 días en el Burnley, con 152 victorias en 425 partidos. Comenzó su carrera en el Watford, donde ganó 17 de 49 encuentros. Tras su salida, el Forest ha mejorado bajo Vítor Pereira, con cuatro triunfos en los últimos 10 de liga.
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¿Qué le depara el futuro al entrenador?
Tras la derrota del West Ham United ante el Arsenal, el Forest se salvó matemáticamente del descenso y se mantuvo en la máxima categoría. El experimentado técnico de 54 años, aún sin equipo, evaluará sus opciones para su próximo desafío en el fútbol.