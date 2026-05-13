¡Sean Dyche aclara las cosas! El exentrenador de la Premier League responde a las acusaciones de que se ha afiliado al partido político de derecha «Reform»

Dyche, de 54 años, usó Instagram para desmentir un gráfico falso que lo vinculaba a Reform. Escribió: «Aviso a quienes me siguen: está circulando una imagen generada por IA que dice que me he unido a Reform. NO ES CIERTO. Y punto».

La publicación viral incluía una cita falsa que parecía un respaldo oficial: «Siempre he creído en el trabajo duro, la honestidad y en poner a Gran Bretaña primero. Por eso apoyo a Reform UK».