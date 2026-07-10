Según Romano, Barcelona y el jugador de 24 años ya han acordado su fichaje, con la aprobación del técnico Hansi Flick.

Los blaugranas ven en Adeyemi «también un potencial económico. El contrato está cerrado, es un contrato de cinco años. Adeyemi quiere ir a Barcelona. No está negociando con ningún otro club».

Sin embargo, los clubes aún deben acordar el traspaso. Sky informa que el BVB rechazó una primera oferta de 20 millones de euros y mantiene su petición de 40 millones.

Según Ruhr Nachrichten, esa cifra es “difícil o imposible” para el Dortmund, así que se ha sugerido un intercambio de jugadores: si el Barça no llega a los 40 millones, podría incluir a un futbolista en la operación. Se menciona a Roony Bardghji, Héctor Fort y Marc Casado como posibles candidatos.