Según Fabrizio Romano en Caught Offside, los catalanes están dispuestos a «apostarlo todo» por el jugador que ha sido once veces internacional con Alemania. «Adeyemi está a punto de fichar», afirma el experto italiano en fichajes.
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¿Se vislumbra un acuerdo entre el Barcelona y el BVB? Se revelan nuevos detalles sobre el tira y afloja por el fichaje de Karim Adeyemi
Según Romano, Barcelona y el jugador de 24 años ya han acordado su fichaje, con la aprobación del técnico Hansi Flick.
Los blaugranas ven en Adeyemi «también un potencial económico. El contrato está cerrado, es un contrato de cinco años. Adeyemi quiere ir a Barcelona. No está negociando con ningún otro club».
Sin embargo, los clubes aún deben acordar el traspaso. Sky informa que el BVB rechazó una primera oferta de 20 millones de euros y mantiene su petición de 40 millones.
Según Ruhr Nachrichten, esa cifra es “difícil o imposible” para el Dortmund, así que se ha sugerido un intercambio de jugadores: si el Barça no llega a los 40 millones, podría incluir a un futbolista en la operación. Se menciona a Roony Bardghji, Héctor Fort y Marc Casado como posibles candidatos.
- Getty Images
El tira y afloja por el fichaje de Karim Adeyemi: ¿llegarán a un acuerdo el Barcelona y el BVB?
Según Sky, el Barça ofrecería 20 millones de euros al Borussia Dortmund más otros 10 millones en bonificaciones accesibles.
Según Bild, las negociaciones para extender su contrato más allá de 2027 están “condenadas al fracaso”, pues “los separan mundos enteros”. Adeyemi, que cobra unos 6,5 millones al año, pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.
Pedidos que, al parecer, los directivos del BVB no están dispuestos a cumplir en su totalidad, sobre todo por las fluctuaciones en su rendimiento. Según el Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas ha habido “malestar” en la directiva del BVB porque las negociaciones con Adeyemi están completamente estancadas.
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