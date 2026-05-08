¿Se va Marco Silva al Chelsea? El Fulham aún espera su respuesta sobre el nuevo contrato tras seis meses, ante el interés de los Blues

El Fulham aún no sabe si Silva seguirá como entrenador a largo plazo, aunque desea retenerlo. Desde noviembre tiene sobre la mesa una oferta de contrato de tres años, pero el ex técnico del Everton no la ha firmado mientras evalúa otras opciones de mayor relevancia.

Esta incertidumbre complica la planificación de la próxima temporada, informa la BBC Sport. Aunque la relación con la directiva es buena, el club ya estudia planes de contingencia por si Silva decide marcharse tras cinco cursos en el oeste de Londres.