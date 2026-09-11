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«Se va de rositas» - A Bukayo Saka le dicen que las estadísticas no justifican el bombo de «clase mundial» mientras un exextremo del Arsenal le fija un objetivo «innegociable» al internacional inglés
La producción goleadora de Saka en la Premier League ha bajado
Tras debutar con el primer equipo a los 17 años, en noviembre de 2018, Saka ha disfrutado de un ascenso meteórico a la primera línea. No tardó en asentarse como habitual en el primer equipo, ya que era imposible contener su indudable potencial.
La producción goleadora del habilidoso extremo fue creciendo de forma constante a lo largo de sus primeras cinco temporadas, hasta ver puerta en 20 ocasiones entre todas las competiciones en 2023-24. Para entonces ya era una pieza asentada en la selección inglesa y ahora suma 56 internacionalidades.
Los desafortunados problemas de lesiones han frenado a Saka por momentos en las dos últimas campañas, lo que ha afectado a su aportación goleadora. Ha enlazado dos temporadas sin alcanzar las dobles figuras en ese apartado en la Premier League.
Ha desempeñado un papel importante en la pelea por títulos, conquistando la liga inglesa y alcanzando la final de la Champions League en 2026, pero las expectativas son altas y otros, como la joya del Barcelona Lamine Yamal y el enigmático Michael Olise, del Bayern de Múnich, están elevando el listón en lo que respecta a los extremos derechos.
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¿Merece la estrella del Arsenal Saka la etiqueta de «clase mundial»?
Preguntado sobre si 10 goles deberían ser el requisito mínimo indispensable para Saka y sobre dónde se sitúa en el fútbol mundial, el exextremo del Arsenal Pennant, que habló por cortesía de NetBet Casino, dijo a GOAL: «Si empiezas a vender a jugadores como de clase mundial, como uno de los mejores extremos del mundo o el mejor extremo de la Premier League, entonces tienes que estar en esas cifras. Yo diría que es innegociable.
«Si miras a Mohamed Salah, lo hizo durante nueve años seguidos: en el apartado de contribuciones de gol, está por encima de 20.
«Creo que a veces a él [Saka] se le perdona bastante, con los números y sus estadísticas. Puede firmar actuaciones absolutamente estelares, pero si miras a fondo, si profundizas y observas sus estadísticas, en comparación con los mejores extremos del mundo y con los que también jugaron en la Premier League, se quedan bastante cortas».
El capitán del Arsenal, Odegaard, vuelve a estar en su mejor nivel
Saka no es el único que se ha enfrentado a acusaciones de haber rebajado sus altísimos estándares. El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, es otro que ha tenido que responder a algunas preguntas incómodas, pero el mediapunta noruego ha vuelto a mostrar su mejor versión al inicio del curso 2026-27.
El elegante centrocampista, que ha jugado bajo los focos más intensos desde que fichó por el Real Madrid a los 16 años, ya suma cuatro goles esta temporada, después de haber marcado solo uno en la anterior.
Pennant añadió sobre el capitán del Arsenal que es uno de los mejores de la Premier League cuando rinde al máximo nivel: «En esa posición, seguro. Ha marcado más goles, más aportaciones ahora que en toda la temporada pasada. Esto te muestra dónde estaba la temporada pasada y dónde puede estar y hasta dónde puede llegar.
«Esta es la forma que vimos en el año en que el tridente ofensivo del Arsenal fue mágico: Saka, [Gabriel] Martinelli y Odegaard realmente impulsaron a ese equipo. Realmente está dando un paso al frente. Ha sido un líder. Es el capitán. Lo está demostrando con el ejemplo. Si continúa así, sí, probablemente sea uno de los mejores en esa posición».
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Calendario del Arsenal 2026-27: inicio impecable hecho
El Arsenal se ha mostrado impecable desde su regreso a la competición como vigente campeón de la Premier League. Ha sumado el máximo de puntos en sus tres partidos de liga, ganó su estreno en la Champions League y levantó la Community Shield.
El equipo de Mikel Arteta, que todavía tiene margen de mejora, volverá a la acción el sábado por la tarde con una visita al Sunderland. Saka y Odegaard estarán entre los que esperan brillar en el Stadium of Light.
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