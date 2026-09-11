Tras debutar con el primer equipo a los 17 años, en noviembre de 2018, Saka ha disfrutado de un ascenso meteórico a la primera línea. No tardó en asentarse como habitual en el primer equipo, ya que era imposible contener su indudable potencial.

La producción goleadora del habilidoso extremo fue creciendo de forma constante a lo largo de sus primeras cinco temporadas, hasta ver puerta en 20 ocasiones entre todas las competiciones en 2023-24. Para entonces ya era una pieza asentada en la selección inglesa y ahora suma 56 internacionalidades.

Los desafortunados problemas de lesiones han frenado a Saka por momentos en las dos últimas campañas, lo que ha afectado a su aportación goleadora. Ha enlazado dos temporadas sin alcanzar las dobles figuras en ese apartado en la Premier League.

Ha desempeñado un papel importante en la pelea por títulos, conquistando la liga inglesa y alcanzando la final de la Champions League en 2026, pero las expectativas son altas y otros, como la joya del Barcelona Lamine Yamal y el enigmático Michael Olise, del Bayern de Múnich, están elevando el listón en lo que respecta a los extremos derechos.