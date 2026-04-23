«¿Se va al extranjero?» - A Morgan Rogers le dicen que puede «llegar más alto», mientras el exjugador del Aston Villa Henri Lansbury hace una predicción sobre su futuro

Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet lanzó la campaña «Check Your Bally’s» y usó las pausas del partido para recordar a los aficionados que se realizaran un autoexamen. Desde la revisión del VAR que mantuvo a Gabriel en el campo en el Arsenal-Manchester City hasta la acción que le negó un penalti al Everton en el derbi de Merseyside, las intervenciones clave del fin de semana convirtieron decisiones sobre el césped en un impacto fuera de él.

Gracias a estas pausas, Bally Bet donó 10 000 £ a la Fundación OddBalls para impulsar su labor de concienciación y animar a los hombres a cuidar su salud.

Lansbury, excéntrico centrocampista del Arsenal, Nottingham Forest y Aston Villa, que superó un cáncer testicular, lo resumió: «Las revisiones del VAR llaman la atención de jugadores y aficionados. Siempre estás esperando el resultado. Esta campaña aprovecha esos momentos para recordar a todos que también se revisen. Es rápido, sencillo y puede salvar vidas. Que se traduzca en una donación de 10 000 £ es fantástico y demuestra su impacto».

Bally Bet quiere que el autoexamen sea tan habitual como mirar el marcador o esperar al VAR. Y, aunque el partido se pare, a ti te bastan 30 segundos.