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¿Se unirá Virgil van Dijk a Christian Pulisic y Luka Modric en el AC Milan? El sorprendente rumor de fichaje del Liverpool cobra fuerza mientras el defensa holandés entra en el último año de su contrato en Anfield
El Milán se plantea fichar a una leyenda de los Reds.
Circulan rumores que apuntan a que Van Dijk podría fichar por el AC Milan para jugar junto a Pulisic y Modric.
Informes italianos señalan que el nuevo técnico del Milan, Amorim, lo ve como prioridad para reforzar la defensa. Hasta hace un año parecía impensable perder al pilar de su éxito reciente, pero la situación en Anfield ha cambiado.
Liverpool Echo lo niega y asegura que el club planea la próxima temporada con su capitán.
Tras las salidas de Jürgen Klopp y Arne Slot, y con Mohamed Salah y Andy Robertson ya fuera, Van Dijk es uno de los pocos pilares que quedan y ahora aconseja a Iraola.
- AFP
Gómez admite que su futuro es incierto
La crisis defensiva de Anfield podría empeorar por la situación contractual de Joe Gómez. El jugador con más antigüedad en el club admitió no saber dónde jugará la próxima temporada. En mayo declaró: «No sé [qué pasará], esa es la verdad. Solo me queda un año de contrato».
El central estuvo a punto de salir el pasado curso para facilitar el fichaje de Marc Guehi. Con Ibrahima Konaté ya en el Real Madrid, perder a Gómez y a Van Dijk dejaría la defensa de Iraola muy mermada, con los jóvenes Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni como únicas opciones.
Los pilares del centro del campo, en el punto de mira de los fichajes
La defensa no es la única línea en proceso de reestructuración; el centro del campo también está en el punto de mira. Curtis Jones entra en el último año de su contrato y ya ha despertado el interés del Inter, uno de los grandes de la Serie A. El Liverpool valora al canterano en unos 35 millones de libras, mientras que la oferta inicial del Inter fue de 22 millones. De momento no hay nuevas negociaciones para renovar al jugador local.
Wataru Endo, fichado en 2023 al Stuttgart por 16 millones de libras, entra en los últimos 12 meses de su contrato y su futuro también se debate.
- AFP
La pretemporada decisiva de Elliott
La situación de Harvey Elliott resulta la más intrigante. Tras una temporada cedido en el Aston Villa con poco tiempo de juego, el joven centrocampista regresa a Anfield con su futuro aún sin definir. El interés previo del RB Leipzig llevó al Liverpool a fijar un precio de 50 millones de libras por la estrella de la selección sub-21 de Inglaterra, pero es probable que su falta de minutos bajo Unai Emery haya afectado esa valoración.
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