Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Se unirá Erling Haaland a José Mourinho en el Real Madrid este verano? La respuesta definitiva llega tras la revelación del padre del delantero del Manchester City

Fichajes
E. Haaland
Real Madrid
J. Mourinho
Noruega
World Cup
Manchester City
Brazil
Brazil vs Noruega

Erling Haaland, estrella del Manchester City, vuelve a estar en el ojo público tras los comentarios de su padre, Alf-Inge Haaland, sobre un posible fichaje por el Real Madrid. Con José Mourinho dirigiendo al gigante español, los rumores han alcanzado su punto álgido mientras el delantero noruego sigue brillando en la escena mundial.

  • Alf-Inge Haaland aviva el fuego en Madrid

    Alf-Inge Haaland avivó los rumores al hablar del futuro de su hijo. Aunque el jugador está feliz en el Manchester City y tiene contrato, reconoció que jugar en el Real Madrid seduce a cualquiera.

    El técnico, de 53 años, declaró a DAZN: «¿Fichar por el Real Madrid? Está muy contento en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo. Estamos a la espera de la nueva temporada… pero a cualquiera le gustaría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».



    • Anuncios
  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Romano descarta un traspaso este verano

    El experto en fichajes Fabrizio Romano ha aclarado que, pese a los rumores, no hay acuerdo para que Erling Haaland fiche por el Real Madrid este verano.

    En su canal deYouTube fue tajante: «Os lo digo claro: Haaland al Real Madrid este verano, no. Pero ¿algún día? ¿Quién sabe? El jugador no descarta ir en el futuro, repito, no en 2026. Es una posibilidad que tiene en mente». Insisto, no este verano».


  • Proyecto «Compromiso con la ciudad»

    A pesar de los rumores, Haaland sigue siendo un pilar del proyecto del Etihad Stadium. Tras firmar un contrato que le vincula a Manchester hasta 2034, el delantero, según informes, está ilusionado con trabajar bajo la nueva dirección del club tras la marcha de Pep Guardiola.

    Romano añadió que la relación entre el jugador y el club se mantiene sólida bajo el nuevo régimen. «Insisto, Haaland está muy contento en el Man City. Es un jugador crucial para el proyecto del City y para su nuevo entrenador, Enzo Maresca, por lo que el ambiente entre Haaland y el City es absolutamente muy positivo. Pero eso es todo lo que hay que decir al respecto», concluyó Romano.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • HaalandGetty Images

    Las hazañas en el Mundial aumentan el valor

    Haaland confirmó su fama de delantero más letal del fútbol mundial en el Mundial 2026. Marcó los dos goles con los que Noruega venció 2-1 a Brasil y avanzó a cuartos de final. Estas actuaciones recuerdan al Real Madrid por qué lo desea desde hace tiempo.

    Aunque un tridente con Mbappé, Vinicius y Haaland sigue siendo el sueño de Florentino Pérez, el noruego se centra por ahora en brillar con el City y con su selección. Mourinho deberá esperar para saber si el hombre que ha batido tantos récords de la Premier acabará liderando la delantera madridista.