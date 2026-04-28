Los contratos de McCabe y Mead, dos piezas clave del Arsenal, vencen este verano. Aunque McCabe ha sido fundamental para las Gunners, su salida parece probable tras un informe de The Guardian.

El futuro de Mead, sin embargo, es menos claro. La extremo inglesa fue cortejada el verano pasado por el London City Lionesses, recién ascendido a la Superliga Femenina, pero decidió quedarse en el Arsenal. Ahora, según The Athletic, el Manchester City busca fichar a ambas. Si se concreta, Mead se reencontraría con Miedema, quien dejó el Arsenal hace dos años. El informe indica que aún no hay nada cerrado, pero crece la expectativa de que el City logre los fichajes.