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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

¿Se une a la lista de la Liga de Campeones? La verdad sobre la inscripción de Hamza Abdelkarim en el primer equipo del Barcelona

H. Abdelkarim
Barcelona
Primera División
Liga de Campeones
España
Egipto

¿Cuándo tendrá derecho la estrella egipcia a jugar en Europa?

Diversos informes periodísticos generaron cierta polémica en las últimas horas, después de señalar que el egipcio Hamza Abdelkarim había sido inscrito en la lista del primer equipo del Barcelona, en un paso que algunos consideraron una antesala para su aparición de forma habitual con el plantel del entrenador alemán Hansi Flick.

El nombre de Hamza Abdelkarim apareció efectivamente en la web oficial de la liga española, LaLiga, lo que reforzó las informaciones que hablaban de su traspaso desde la lista del equipo filial al primer equipo del club catalán, algo que facilitaría su presencia en la lista europea.

Sin embargo, un análisis detallado de la inscripción revela que la cuestión no es así, ya que la aparición del jugador en la web de LaLiga no significa necesariamente que haya pasado a formar parte de la lista principal del primer equipo.

Decisión trascendental: el Barcelona premia a Hamza Abdelkarim


  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    El dorsal número 29 revela la verdad

    Lo llamativo en la aparición de Hamza Abdelkarim en la web de LaLiga es que fue inscrito con el dorsal número 29, lo que indica su presencia en la lista de reservas vinculada al primer equipo, y no en la lista principal que incluye a los jugadores registrados oficialmente con dorsales del 1 al 25.

    El reglamento de la liga española establece que los dorsales de la lista principal del primer equipo van del 1 al 25, mientras que los jugadores del filial pueden aparecer con dorsales entre el 26 y el 50 cuando son inscritos en la lista de reservas.

    Por lo tanto, la presencia de Hamza Abdelkarim en la web de LaLiga representa un paso importante, pero no significa hasta ahora que se haya convertido en un jugador registrado de forma definitiva en la lista principal del primer equipo del Barcelona.

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  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Septiembre decidirá la situación de Hamza

    La situación puede cambiar durante los próximos días, ya que el Barcelona puede inscribir oficialmente a Hamza Abdelkarim en la plantilla del primer equipo tras el cierre del mercado de fichajes de verano, especialmente si el club no logra incorporar a un nuevo delantero durante lo que resta del mercado.

    Por otro lado, no es necesario que el jugador pase a la plantilla del primer equipo, ya que la situación puede continuar tal cual está, y Hamza puede permanecer en la plantilla del filial con la posibilidad de recurrir a él con el primer equipo según el reglamento de la competición.

    Por tanto, el panorama definitivo no se aclarará por completo hasta el cierre del mercado de fichajes de verano el 1 de septiembre, cuando se determinará si el Barcelona le concederá a Hamza Abdelkarim un lugar en su plantilla del primer equipo o si seguirá contando con él en el filial.

    En caso de que ascienda oficialmente al primer equipo, el número de su camiseta cambiará para situarse entre el 1 y el 25.

  • Otra prueba del Barcelona

    Hay otra prueba que confirma que la inscripción de Hamza Abdelkarim en la lista principal aún no se ha producido, ya que la lista oficial del primer equipo que figura en la web oficial del FC Barcelona sigue sin incluir el nombre del delantero egipcio.

    Por lo tanto, lo más preciso es decir que Hamza Abdelkarim apareció inscrito en LaLiga dentro de una lista vinculada al primer equipo, pero hasta ahora no ha sido inscrito en la lista principal del primer equipo del Barcelona.

    Los últimos días del mercado de fichajes serán decisivos para determinar el futuro del jugador, ya sea con su paso a la lista principal tras el cierre del mercado o con la continuidad de su situación actual dentro de la lista del filial.

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  • ¿Y qué hay de la participación europea?

    La pregunta más importante para Hamza Abdelkarim sigue siendo: ¿cuándo tendrá derecho a jugar con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa? Y la respuesta está directamente ligada a la lista en la que aparecerá el jugador con el conjunto catalán, tanto a nivel nacional como en los registros de la UEFA.

    En caso de que el Barcelona decida inscribir a Hamza Abdelkarim en su lista principal del primer equipo, y posteriormente lo incluya en la lista de la Liga de Campeones de Europa conforme a la normativa de la UEFA, no habría en principio ningún problema para que participe con el equipo en el torneo continental, siempre que cumpla el resto de condiciones de inscripción y elegibilidad.

    Sin embargo, si el jugador continúa en la lista del filial, no se sumará a la lista europea, ya que la normativa de la UEFA permite incorporar a 8 jugadores del filial a la lista principal «A», con la condición de que hayan estado con el equipo o en otro club dentro de la misma federación durante al menos 3 temporadas, algo que no se aplica a Hamza Abdelkarim.

    En cuanto a la lista suplente «B», Hamza también tendrá dificultades para figurar en ella, a pesar de que el número permitido es ilimitado.

    La normativa establece que un jugador puede ser inscrito en la lista «B» si ha sido elegible para jugar con el club de forma continuada durante dos años desde que cumplió 15 años, o durante un total de tres años, permitiéndose una única cesión de no más de un año a un club de la misma federación.

    Y esta condición no se aplica a Hamza Abdelkarim en la actualidad, después de haberse incorporado al Barcelona el pasado mes de enero, por lo que no ha completado el periodo requerido que le permitiría beneficiarse de la excepción de la lista «B».

    Por tanto, la situación europea de Hamza dependerá en gran medida de la decisión del Barcelona respecto a su lista principal: si es inscrito de la manera que permita registrarlo en la lista de la Liga de Campeones de Europa, podrá participar con el equipo en el torneo; pero si permanece en la lista suplente sin cumplir las condiciones de la lista «B», no será elegible para jugar a nivel europeo esta temporada.

    Los próximos días cobran aún más importancia para el delantero egipcio, ya que el panorama se aclarará tras el cierre del mercado de fichajes y la determinación de la lista definitiva del Barcelona, y luego la fecha de envío de las listas europeas a la UEFA, pues el jugador debe estar registrado en alguna de las listas para ser elegible y participar en la Liga de Campeones de Europa.

    Cabe recordar que el mercado de fichajes en España cerrará el próximo 1 de septiembre, mientras que la fecha límite para la entrega de la lista europea es el 2 de septiembre.

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