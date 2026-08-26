La pregunta más importante para Hamza Abdelkarim sigue siendo: ¿cuándo tendrá derecho a jugar con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa? Y la respuesta está directamente ligada a la lista en la que aparecerá el jugador con el conjunto catalán, tanto a nivel nacional como en los registros de la UEFA.

En caso de que el Barcelona decida inscribir a Hamza Abdelkarim en su lista principal del primer equipo, y posteriormente lo incluya en la lista de la Liga de Campeones de Europa conforme a la normativa de la UEFA, no habría en principio ningún problema para que participe con el equipo en el torneo continental, siempre que cumpla el resto de condiciones de inscripción y elegibilidad.

Sin embargo, si el jugador continúa en la lista del filial, no se sumará a la lista europea, ya que la normativa de la UEFA permite incorporar a 8 jugadores del filial a la lista principal «A», con la condición de que hayan estado con el equipo o en otro club dentro de la misma federación durante al menos 3 temporadas, algo que no se aplica a Hamza Abdelkarim.

En cuanto a la lista suplente «B», Hamza también tendrá dificultades para figurar en ella, a pesar de que el número permitido es ilimitado.

La normativa establece que un jugador puede ser inscrito en la lista «B» si ha sido elegible para jugar con el club de forma continuada durante dos años desde que cumplió 15 años, o durante un total de tres años, permitiéndose una única cesión de no más de un año a un club de la misma federación.

Y esta condición no se aplica a Hamza Abdelkarim en la actualidad, después de haberse incorporado al Barcelona el pasado mes de enero, por lo que no ha completado el periodo requerido que le permitiría beneficiarse de la excepción de la lista «B».

Por tanto, la situación europea de Hamza dependerá en gran medida de la decisión del Barcelona respecto a su lista principal: si es inscrito de la manera que permita registrarlo en la lista de la Liga de Campeones de Europa, podrá participar con el equipo en el torneo; pero si permanece en la lista suplente sin cumplir las condiciones de la lista «B», no será elegible para jugar a nivel europeo esta temporada.

Los próximos días cobran aún más importancia para el delantero egipcio, ya que el panorama se aclarará tras el cierre del mercado de fichajes y la determinación de la lista definitiva del Barcelona, y luego la fecha de envío de las listas europeas a la UEFA, pues el jugador debe estar registrado en alguna de las listas para ser elegible y participar en la Liga de Campeones de Europa.

Cabe recordar que el mercado de fichajes en España cerrará el próximo 1 de septiembre, mientras que la fecha límite para la entrega de la lista europea es el 2 de septiembre.