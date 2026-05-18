¡Se trata del Mundial! ¿Se avecina un drama para la superestrella española Lamine Yamal?

Además, según The Athletic, Yamal podría perderse no solo el primer partido, sino también el segundo de la fase de grupos contra Arabia Saudí el 21 de junio.

El joven se lesionó a finales de abril, en el partido del Barça contra el Celta de Vigo (1-0), al lanzar un penalti; sufrió una rotura muscular en el muslo. No volvió a jugar con los catalanes en la última jornada y, según The Athletic, hay un intenso intercambio entre la Federación Española, el Barça y el jugador. Miembros del equipo médico de la selección viajan a Barcelona para supervisar su recuperación.