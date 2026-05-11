Según el diario AS, Liverpool contactó con el Real Madrid para conocer detalles sobre la breve y decepcionante etapa de Alonso como entrenador en el Bernabéu.
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¡Se trata de Xabi Alonso! El Liverpool FC habría contactado con el Real Madrid
En Anfield quieren entender por qué el excentrocampista fracasó en Madrid antes de confiarle el legado de Arne Slot. La situación a orillas del Mersey es precaria.
Tras una temporada desastrosa, con más de 400 millones invertidos y el equipo al borde del abismo, los días de Slot están contados. Desde hace tiempo, muchos ven a Alonso como el principal candidato al banquillo del LFC.
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Arne Slot está bajo presión en el Liverpool FC
Slot tiene contrato con el Liverpool hasta 2027. Después de una brillante temporada de debut en la que ganó con facilidad la liga inglesa, este curso nada le sale bien.
Cayeron prematuramente en las tres copas (Liga de Campeones, FA Cup y Copa de la Liga), y en la Premier están a 20 puntos del líder, Arsenal, aunque mantienen el cuarto lugar con cuatro unidades de ventaja sobre el quinto.
En los últimos meses ha recibido duras críticas por su estilo de juego y los medios ingleses aseguran que el club estudia cambios en el banquillo.
Alonso y la división en el vestuario del Real Madrid
Según varios medios, Alonso dividió el vestuario del Real Madrid. Desde octubre, jugadores como Vinicius Junior y Fede Valverde mostraron en público su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.
Sin embargo, otro grupo apoyaba sus medidas y su intención de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para estos jugadores, las quejas constantes, sobre todo de Vinicius, eran solo una excusa, pues el estatus del brasileño había bajado respecto a la era de Carlo Ancelotti.
La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado a tal punto que algunos se hacían los dormidos en las reuniones tácticas o hablaban durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores de Alonso en el plantel y un arrebato del técnico, que sigue sin club. “No sabía que había venido a una guardería”, habría gritado un atónito Alonso.