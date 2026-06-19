«Se trata de demostrar lo que somos capaces de hacer»: Brasil ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para Haití en tiempos de crisis; ahora, los «Grenadiers» quieren demostrar que tienen un lugar en ese mismo escenario

Jean lo sabe bien: se formó en la selección brasileña, pero forjó su propio camino. Jugó solo dos partidos oficiales de la FIFA con Haití, además de muchos otros en su país natal y, después, en Brasil.

Eso bastó para que los brasileños le pusieran un apodo.

«Me llamaban Jair, por Jarzinho, el campeón del mundo en 1970», recuerda entre risas en una bulliciosa calle de Filadelfia.

Sin embargo, representó a la selección de Haití, tanto profesional como amateur, entre 1974 y 1978. En clubes jugó en varias ligas de la isla y, ya en los años 70, en Estados Unidos, donde se mudó para trabajar como asesor financiero.

«No era como ahora. Teníamos la Superliga y otras ligas, pero no de forma totalmente profesional; en aquella época no teníamos los medios», recuerda.

Aunque su corazón pertenece al fútbol haitiano, como tantos, de niño admiraba a Brasil. Recuerda la era de Pelé y Jairzinho, pero confiesa que su ídolo era Edu, el goleador del Santos de los 60 y 70. En partidos amistosos enfrentó a Carlos Alberto y Rivellinho y viajó una y otra vez a Brasil. Entonces eran rivales, pero también amigos.

«Fue fantástico», recuerda sonriendo, con la camiseta de Haití y una bandera sobre los hombros.

Reside en Nueva York desde hace casi 50 años y sigue a ambos equipos, pero este viernes solo quiere ver ganar a uno.

«Ahora es diferente: sabemos que debemos competir. Estamos en un Mundial y podemos hacerlo por nosotros mismos», afirma.

Es un sentimiento que comparte la bulliciosa Filadelfia. Numa St. Louis nació en Nueva York, pero se crió en Haití. Jugó al fútbol en el instituto y en la universidad. Sigue jugando cada semana. Es, en sus propias palabras, un «gran aficionado al fútbol».

Entiende el vínculo con Brasil.

«La mayoría de los haitianos animan a Brasil por su estilo y su música. Además, hay un vínculo cultural e histórico que muchos desconocen», explica St. Louis. «Los haitianos admiran el juego brasileño: los pases, los regates. Y los brasileños valoran ese enfoque».