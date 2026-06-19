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Haiti fansGetty
Thomas Hindle

Traducido por

«Se trata de demostrar lo que somos capaces de hacer»: Brasil ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para Haití en tiempos de crisis; ahora, los «Grenadiers» quieren demostrar que tienen un lugar en ese mismo escenario

Analysis
Haití
Brazil
Brazil vs Haití
FEATURES
World Cup
Vinicius Junior
Ronaldinho

Brasil ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para Haití en sus momentos más difíciles. Ahora, «Les Grenadiers» se enfrentan a ellos en el escenario del Mundial con el objetivo de demostrar que están a la altura, y no solo de admirarlos.

FILADELFIA -- El 17 de febrero de 1971, Pelé jugó en Haití. Su equipo, el Santos, tenía programado disputar un partido amistoso no oficial contra la selección nacional haitiana. A día de hoy, el resultado sigue siendo objeto de controversia. Algunas informaciones aisladas lo sitúan en una victoria por 2-0 a favor del club brasileño.

Pero el marcador importaba poco: lo que quedó grabado fueron las lágrimas y los gritos de la afición de Puerto Príncipe durante los 90 minutos.

Un día antes, Pelé había recibido de manos del presidente François Duvalier un «certificado nacional de mérito». La vieja relación entre ambos países se selló entonces con el aval de la máxima autoridad.

Desde entonces, esa conexión futbolística y espiritual se mantiene. Los haitianos admiran el estilo y la samba del fútbol brasileño e intentan imitarlos. Muchos son, ante todo, aficionados a Brasil. El viernes se verán las caras en el Mundial.

«Brasil ha sido una potencia. Miramos a sus jugadores y eso nos inspiraba. Por eso en Haití hay muchísima gente que es fanática de Brasil», explica a GOAL Gerald Jean, quien representó a la selección haitiana en la década de 1970.

  • Haitian supporters of the Brazilian soccAFP

    «Los haitianos admiran desde hace mucho tiempo el estilo brasileño»

    Jean lo sabe bien: se formó en la selección brasileña, pero forjó su propio camino. Jugó solo dos partidos oficiales de la FIFA con Haití, además de muchos otros en su país natal y, después, en Brasil.

    Eso bastó para que los brasileños le pusieran un apodo.

    «Me llamaban Jair, por Jarzinho, el campeón del mundo en 1970», recuerda entre risas en una bulliciosa calle de Filadelfia.

    Sin embargo, representó a la selección de Haití, tanto profesional como amateur, entre 1974 y 1978. En clubes jugó en varias ligas de la isla y, ya en los años 70, en Estados Unidos, donde se mudó para trabajar como asesor financiero.

    «No era como ahora. Teníamos la Superliga y otras ligas, pero no de forma totalmente profesional; en aquella época no teníamos los medios», recuerda.

    Aunque su corazón pertenece al fútbol haitiano, como tantos, de niño admiraba a Brasil. Recuerda la era de Pelé y Jairzinho, pero confiesa que su ídolo era Edu, el goleador del Santos de los 60 y 70. En partidos amistosos enfrentó a Carlos Alberto y Rivellinho y viajó una y otra vez a Brasil. Entonces eran rivales, pero también amigos.

    «Fue fantástico», recuerda sonriendo, con la camiseta de Haití y una bandera sobre los hombros.

    Reside en Nueva York desde hace casi 50 años y sigue a ambos equipos, pero este viernes solo quiere ver ganar a uno.

    «Ahora es diferente: sabemos que debemos competir. Estamos en un Mundial y podemos hacerlo por nosotros mismos», afirma.

    Es un sentimiento que comparte la bulliciosa Filadelfia. Numa St. Louis nació en Nueva York, pero se crió en Haití. Jugó al fútbol en el instituto y en la universidad. Sigue jugando cada semana. Es, en sus propias palabras, un «gran aficionado al fútbol».

    Entiende el vínculo con Brasil.

    «La mayoría de los haitianos animan a Brasil por su estilo y su música. Además, hay un vínculo cultural e histórico que muchos desconocen», explica St. Louis. «Los haitianos admiran el juego brasileño: los pases, los regates. Y los brasileños valoran ese enfoque».

    • Anuncios
  • Haiti Italy 1974Getty

    «Un mayor sentido de la herencia africana»

    Sin embargo, va más allá del fútbol.

    «Fuera de África, Haití y Brasil son los países con mayor presencia de cultura y población negra», explicó St. Louis. «Son los dos países que han conservado un sentido más fuerte de su ascendencia africana: religión, tambores, danza, kompa y samba. Además, hay una comunidad haitiana en Brasil».

    Además, resulta más fácil animar a jugadores que se parecen a uno, añadió.

    «Para muchos de nosotros, que seguimos la política, no es solo un partido: es un reflejo de la geopolítica, la cultura y la historia. Cuando vemos a Brasil, vemos un equipo negro, la diáspora. Por eso despierta tanta emoción», añadió St. Louis.

    Pese a clasificarse, el equipo carga con una responsabilidad única: es la única selección que accedió a un Mundial sin jugar en casa, debido a la inestabilidad política. Sus aficionados no pueden viajar, así que su presencia en la Copa es casi un milagro deportivo.

    «El país está patas arriba. Eso demuestra el coraje de los jugadores», afirma Jean.

    Para St. Louis es gratificante ver a su país rendir tan bien. Recuerda que la última selección haitiana que se clasificó, en 1974, tampoco se quedó atrás: Emmanuel Sanon fue el primero en marcarle a Dino Zoff tras 1.142 minutos sin encajar. Antes del partido, Sanon afirmó que marcaría gracias a su velocidad fulgurante. Entonces ganaba solo 200 dólares al mes.

    St. Louis creció escuchando esas historias y, cuando Haití comenzó a resurgir, él también empezó a creer. Un par de buenas actuaciones en la Copa Oro avivaron la esperanza, hasta que llegó la clasificación. Estar aquí, 50 años después, lo es todo.

    «Para Haití, estar ahí va mucho más allá de la simple participación. Se trata de cultura, de orgullo y de demostrar lo que somos capaces de hacer», afirmó St. Louis.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Va a estar a rebosar»

    El sábado quedó claro: Filadelfia tiene unos 11 000 residentes haitianos, pero miles llegaron desde Nueva York y Miami. Un voluntario, en una esquina, contó a GOAL que envió a amigos por toda la ciudad a repartir banderas; había impreso unas 19 000.

    Por doquier surgieron eventos: un festival callejero con música en directo y puestos atrajo a cientos. No era, en realidad, una concentración futbolística, pero todos lucían equipación. Desde la parte trasera de las furgonetas se vendían banderas, gorras y camisetas, y los cánticos empezaron temprano y nunca cesaron.

    El barrio Little Haiti, a cinco millas al norte del centro, llenó bares y restaurantes.

    «Va a estar a reventar», avisó por teléfono a GOAL un camarero de Guo’s, un popular local haitiano.

    Muchos no aficionados se dejaron llevar por el frenesí. Marcus Palmer, como tantos, descubrió el fútbol jugando a la FIFA; le gustaba, pero casarse con una mujer de familia haitiana cambió todo.

    Eso, según él, no le dejó más remedio que dejarse llevar.

    «Mi hijo estaba súper emocionado. Todos conseguimos banderas. De inmediato pensamos: “Vale, ¿dónde compramos la camiseta de Haití?”. Así que todos estamos listos para ver cómo le va a Haití», dijo Palmer.

  • Port-au-Prince soccer fans cheer as BrazAFP

    «Estamos aquí para competir de verdad»

    Es uno de los muchos —sean o no aficionados al fútbol— que salieron a la calle el sábado.

    Se veían muchas camisetas de Brasil, pero también las de Haití tuvieron su momento. Esta noche lo disfrutarán juntos. Este Mundial ha generado muchas rivalidades amistosas, y esta es una más. Hay mucho en juego: Haití perdió su primer partido contra Escocia y probablemente necesita vencer a Marruecos y empatar con Brasil para avanzar. Brasil, por su parte, viene de un frustrante 0-0 ante Marruecos.

    Ya se midieron en 2004, en un partido por la paz de la ONU en Puerto Príncipe,con Brasil venciendo 6-0.

    La Seleção alineó un once repleto de estrellas, con Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Roberto Carlos y Adriano. Hubo 15 000 espectadores en el estadio y se calcula que unos 100 000 siguieron el partido en las calles. Las banderas brasileñas y haitianas ondeaban juntas. Aquella vez, el marcador fue abultado: Brasil 6, Haití 0. Y, en realidad, no importaba.



    Esta vez, sin embargo, sí importa. Y, contra todo pronóstico, Haití confía en lograrlo.

    «Algunos dicen: “Ya estamos aquí”. No venimos solo a participar, sino a competir de verdad», afirmó Jean.

    Cientos de miles lo hacen.

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