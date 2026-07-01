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¿Se tiró Harry Kane? Inglaterra reclamó un penalti tras la caída del delantero en el área, mientras Alan Shearer y Wayne Rooney discrepan sobre la decisión del árbitro
Se desata la polémica por un penalti antes del descanso
Justo antes del descanso, con Inglaterra 1-0 abajo ante la República Democrática del Congo, llegó la polémica. Tras un susto de Yoane Wissa, cuyo disparo golpeó el poste, los ingleses contraatacaron.
Kane cayó en el área tras un contacto con el portero Lionel Mpasi. A pesar de las protestas inglesas y los abucheos de la afición visitante, el árbitro rechazó pitar penalti, señalando que Kane se había tirado.
El VAR revisó la jugada, confirmó la decisión y no mostró tarjeta amarilla por simulación. La decisión dejó a equipo y aficionados muy frustrados al llegar al descanso.
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Los comentaristas critican la decisión sobre el penalti
Exfutbolistas ingleses criticaron la decisión arbitral. En BBC One, Alan Shearer afirmó que hubo falta.
«Hay contacto, no hay duda. Para mí, eso es penalti. Puede que Kane se haya aprovechado de la situación, pero el portero ha salido con las manos por delante y el delantero tiene derecho a chocarse con él y caer», argumentó Shearer.
En BBC Radio 5 Live, Paul Robinson coincidió: «Se han equivocado. Es penalti; el contacto existe».
Sin embargo, el exjugador de la selección inglesa y del Manchester United, Rooney, opinó lo contrario: «Suelo apoyar a los delanteros, pero creo que Harry Kane tropieza consigo mismo y se lanza contra el portero... Me parece que se ha tirado, así que probablemente no sea penalti».
Los aficionados están divididos por las acusaciones de simulación contra Kane.
Las redes sociales estallaron con opiniones divididas tras el incidente. Muchos creyeron que se perjudicó a Inglaterra, y un usuario de X afirmó: «Eso es penalti claro. Están perjudicando a Kane y a la selección inglesa. ¿Cómo es posible que no lo piten?».
Otro aficionado frustrado añadió: «Los comentaristas, el exárbitro y el público coinciden: es penalti a Kane. Con el VAR ya nada sorprende».
Sin embargo, otros elogiaron al árbitro. Un aficionado escribió: «Decisión acertada: no fue penalti; Kane simuló al borde del área ante la República Democrática del Congo».
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra necesita remontar el 1-0 en la segunda parte. Debe mantener la calma y la intensidad ofensiva. Con Jude Bellingham y Noni Madueke creando peligro, Thomas Tuchel confía en que su equipo marque el gol decisivo ante una resistente República Democrática del Congo.